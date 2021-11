Readmio je aplikace, ve které jsou příběhy pro děti doplněné o zvuky. Rodiče začnou nahlas číst pohádku a aplikace přidá vhodný zvuk na základě technologie rozpoznávání hlasu. Zábavnou formou tak pomáhá podpořit duševní rozvoj dětí, rozšiřuje představivost a slovní zásobu.

Stejný cíl má i nová spolupráce s donáškovou službou Wolt, která startuje 2. listopadu. Pět příběhů o Solničce a Pepříkovi, dvou kamarádech, kteří cestují po světě a objevují nové chutě, pomůže rodičům povídat si s dětmi o odlišných kulturách a zvycích.

Jaké země se nazývají Orientem a do kterých jídel se přidává kurkuma? Jak se vlastně dostane teplá večeře, kterou si dáme v letadle, na palubu? Pokrmy různých kultur se vážou na příběhy, díky kterým dané kultury lépe poznáváme. To bylo důvodem, proč spolupráce mezi aplikacemi Wolt a Readmio vznikla. „Těší nás, že můžeme našim zákazníkům, kterými jsou často i zaneprázdnění rodiče, doručit k jídlu i kvalitní obsah v podobě Readmio příběhů. Celý zážitek tak nekončí posledním soustem, ale pokračuje čtením a povídáním si o tom, jak dané jídlo vzniklo a co obsahuje,” vysvětluje Jan Foret, generální ředitel Woltu pro Českou Republiku.

„Ze spolupráce s Woltem máme velkou radost. Readmio se chce v budoucnosti stát univerzálním edukačním nástrojem, který skrze příběhy pomůže rodičům se vzděláváním dětí. Různorodost kultur a zvyků je rozhodně jedno z témat, které vnímáme jako důležité a myslíme si, že Solnička s Pepříkem se ho ujali velmi dobře,” doplňuje Jozef Šimko, spoluzakladatel Readmia.