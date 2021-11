Na koncept metaversa a jeho rostoucí popularity sází i značka Nike. Na platformě Roblox představila vlastní virtuální Nikeland inspirovaný sídlem firmy v Beavertonu v americkém státě Oregon. Lidé se v něm mohou zapojit se svými avatary ve sportovním parku do her jako je virtuální vybíjená nebo populární hry Podlaha je láva.

Návštěvníci si také samozřejmě mohou vyzkoušet na svých avatarech poslední novinky Nike od bot Air Force 1 po další sportovní oblečení z kolekcí. Společnost si už také zaregistrovala digitální ochranné známky na virtuální oblečení.

Novinka je zaměřena především na zástupce generace Z a alfa. Aktivitu v Nikelandu lze spojit reálným světem a pomocí akcelerometru v mobilním zařízen, pak postava například běhá nebo skáče. Značka vytvořila také speciální Snapchat čočky pro svou lokaci House of Innovation v New Yorku. Umožňuje nakupujícím aplikovat filtr rozšířené reality na dětskou podlahu obchodu, která zobrazuje avatary, hry a velikonoční vajíčka. V provozu by měla být novinka od prosince.

Nike se tak zařadil po bok dalších firem, které se ve snaze zasáhnout mladé publikum, které je kvůli absenci konzumace tradičních kanálů těžce zasažitelné. Mezi další značky věnující se oblasti metaversa na Robloxu jsou například Chipotle, Vans nebo Hyundai. Například Vans World dokázal přitáhnout už 40 milionů hráčů. Nike už například představil novou kolekci Air Jordan na Fortnite. Šlo však spíše o jednorázovou akci, s Robloxem a Nikelandem firma počítá dlouhodobě. Tvůrci mohou vytvářet své minihry interaktivní materiál se sportovní tematikou za něž získávají odměny v podobě modrých stuh a medailí či velikonočních vajíček. Za tyto odměny mohou hráči získat a odemknout další produkty pro své avatary.

Nike chce svůj svět stavět pro všechny, aby se do něj dostal každý uživatel Robloxu a neexistovaly tak bariéry, jako při normálním sportování, kde mohou být náklady vysoké. Sport a hry chce dále rozvíjet v rámci marketingového snažení a nového lifestylu pro mladou generaci. Pro Roblox znamená mít na palubě velkou společnost jako Nike další úspěch. Meziročně firmě vzrostly tržby o 102 procent na 510 milionů dolarů, počet denních uživatelů činí asi 47,3 milionu, meziročně je to o 31 procent více.