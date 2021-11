Právě probíhající 62. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), který se koná od 8. do 12. listopadu na výstavišti v Brně, sází na inovativní technologie v rámci digitalizace průmyslu.

Ve speciální expozici Digitální továrna 2.0 je snahou ukázat, jak by se Česká republika mohla stát „laboratoří Evropy“, kde se nasazují, pilotují a úspěšně rozvíjejí nové technologie a s nimi spojené postupy vedoucí k vyšší efektivitě. Své produkty a služby představí firmy jako Siemens, 3Dees Industries, 4dot Mechatronic Systems, Act-in CZ, AYES, Bits4s, Bossard CZ, Cerebrica, dataPartner, Grant Thornton, Hardwario, Intemac Solutions, Leadspicker, Mark2 Corporation Czech, NeuronSW, SIDAT, SKF CZ, stoba Precizní Technika, SysTech Group, The Cloud Provider či UNIS.

„Zaměřili jsme se zejména témata jako umělá inteligence ve výrobě, inteligentní robotika, nové firemní datové systémy nebo blockchain. Vystavovatelé se chtějí opět osobně setkat. Ukazuje se, že virtuální akce nemohou nahradit fyzický veletrh, který je založen na emocích a budování osobních vazeb,“ řekl ředitel MSV Michalis Busios.

Ve středu 10. listopadu proběhne na brněnském výstavišti konference „Česká republika – průmyslová velmoc 2028?“, která se zaměří na digitální transformaci v pocovidové době. Součástí MSV bude i Česká národní expozice prezentovaná pod značkou Czech Republic: The Country For The Future.

Trendům, zkušenostem a obchodním příležitostem ve 3D tisku se ve středu 10. listopadu bude věnovat Fórum aditivní výroby. Již sedmý ročník této konference se zaměří na přínosy 3D tisku, které se naplno projevily během covidové krize. Zajímavé poznatky přinese také konference Úspory v průmyslu 2021, která se koná 10. listopadu. Hlavním tématem veletrhu Envitech bude cirkulární ekonomika neboli systém opětovného využívání materiálů. Tato problematika se řadí k prioritám udržitelného rozvoje v Evropské unii a spočívá především v zodpovědném zacházení se zdroji a optimalizaci výrobních procesů.