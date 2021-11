Ligová fotbalová asociace (LFA) přichází s novým formátem fotbalového podcastu. Pod názvem Smart Football bude jednou měsíčně vycházet povídání zajímavých hostů o zákulisí profesionálního klubového fotbalu.

Podcast Smart Football poskytne fanouškům inteligentní pohled na fungování profesionálního fotbalu v Česku a přinese jim nadčasová témata moderních technologií a řadu cenných zákulisních informací. První díl podcastu Smart Football pojednává o využívání herních dat a fitness hodnot z utkání i z tréninků trenérskými štáby. „Datové analýzy jsou stále více populární pomůckou nejen trenérů. O hodnotách naběhaných kilometrů, sprintu a další spousty tzv. fitness dat se baví sami fanoušci, a proto jsme si tohle téma vybrali pro hned první díl našeho podcastu. Chceme dění kolem profesionálního fotbalu představit fanouškům, posluchačům zajímavou a příjemnou formou,“ říká obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný, který nový pořad moderuje.

Hlavním hostem prvního dílu nového pořadu byl hlavní trenér SK Dynamo České Budějovice David Horejš. „Statistická data ze zápasů i tréninku jsou dnes už nedílnou součástí přípravy každého trenéra v lize. Pro většinu trenérů ale i hráčů je to také zpětná vazba, protože většinou víme, jak by se hráči na jednotlivých postech měli chovat. My se těmito parametry zabýváme třeba i v oblasti skautingu,“ uvedl mimo jiné David Horejš. Druhým hostem podcastu byl Jakub Andrýsek ze společnosti InStat, která je již řadu let oficiálním dodavatelem statistik z ligy. „V každém utkání rozpoznáme 1500 až 2000 různých mikrosituací, které zkoumáme na různých parametrech a evidujeme v tzv. match reportech. Mohu to uvést na příkladu přihrávky, kterých rozlišujeme vždy sedm druhů,“ popisoval práci kolegů z InStatu Jakub Andrýsek, který dále prozradil i způsob sběru dat a další zajímavosti z praxe.

Partnerem podcastu je společnost ELKO EP, která vyrábí a dodává pod značkou Smart Home chytré aplikace do domácností. Podcast Smart FootballL lze odebírat a poslouchat na všech obvyklých platformách jako Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, PocketCasts, Deezer a mnoha dalších místech včetně Youradio Talk od Evropy 2.