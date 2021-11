Správný výběr kvalitních čerstvých surovin a jejich následné zpracování je ústředním tématem nového pořadu Milujeme čerstvost, jehož garantem se stala značka Kaufland. Kreativní koncept a celou realizaci na míru pro klienta připravila contentová agentura Fuse ze skupiny Omnicom Media Group ve spolupráci s videoportálem Stream společnosti Seznam.cz. Dvanáctidílná online série odstartuje v neděli 7. listopadu a každý týden se s vybranými experty na jednotlivé suroviny soustředí vždy na jedno ze čtyř témat – maso, pečivo, ryby a ovoce/zelenina.



Nový online pořad Milujeme čerstvost vznikl v produkci Stream originals se supervizí agentury Fuse, jež je autorem celého projektu. Jednotlivé jeho epizody diváky naučí, jak v supermarketu správně vybrat kvalitní čerstvé potraviny, i jak je následně zpracovat. Experty na hlavní tematické suroviny, a zároveň ambasadory pořadu, jsou čtyři osobnosti z řad zkušených profesionálů v oboru. Masu se bude věnovat šéfkuchař a lektor Gourmet academy Zdeněk Marcín, téma pečiva ovládne pekařský technolog a lektor pekařských kurzů Pražského kulinářského institutu Martin Hanus, ryby představí mezinárodně uznávaný profesionální sportovní rybář Jakub Vágner a na ovoce a zeleninu se soustředí Alice Karmašová, známá jako autorka blogu Alisha Easy Cooking.



„V našem dramaturgickém konceptu se společně s ambasadory soustředíme především na otázku čerstvosti. Každá ze čtyř osobností je důvěryhodným odborníkem ve své oblasti, diváci se tak na jejich rady a doporučení mohou spolehnout,“ říká Adam Dušek z Fuse, který je za projekt zodpovědný.

Na scénářích kromě ambasadorů spolupracovala navíc také vystudovaná specialistka v oboru výživy a kvality potravin Karolína Four, která je zároveň respektovanou food influencerkou. Spolupracující ambasadoři podpoří novou online sérii na svých osobních profilech na sociálních sítích.



Kaufland partnerstvím s tímto pořadem navazuje na svoji kampaň, ve které akcentoval právě čerstvost a kvalitu potravin. Ambasadoři série Milujeme čerstvost dostali přístup k interním informacím, postupům a do zázemí prodejen tak, aby mohli autenticky přenést tyto zkušenosti divákům. „Jako garant pořadu, pro kterého je téma čerstvosti produktů v našich prodejnách zásadní, klademe důraz zejména na jeho osvětovou část. Společně s ambasadory chceme diváky naučit jednotlivé suroviny dobře poznat a ukázat, jak si je správně vybírat. V každém díle se pak mohou těšit také na recept, jenž jsme zvolili vždy s ohledem na to, aby v něm přednosti představovaných surovin co nejvíce vynikly,“ doplňuje Petr Hoffmann, head of digital společnosti Kaufland.