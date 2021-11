Foto: The Mill

Kreativní studio The Mill ukázalo povedenou OOH instalaci v centru Londýna. Díky působivým vizuálním efektům vidí chodci populárního jelena, jehož má ve znaku skotská whisky Glenfiddich, na téměř dvacetimetrové obrazovce.

Jedna z nejpopulárnějších skotských whisky Glenffidich spustila loni globální kampaň Whete Next?, které odstartovala v létě v Číně a poté na podzim v USA. Pro inovativní 3D instalaci na londýnském náměstí Piccadilly Circus se značka spojila s agenturou The Mill, což se VFX a kreativní produkční studio se sídlem v Londýně v Anglii, se třemi kancelářemi ve Spojených státech, jednou v Německu a jednou v Indii.

Pomocí působivých vizuálních efektů tak na kolemjdoucí zírá ikonický jelen, který je ve znaku značky. „Vytvořili jsme záběr po záběru knihovnu nafilmovaných jelenů v jejich přirozeném prostředí. Chtěli jsme, aby ve spotu vypadal reálně ale nikoliv aby děsil nebo působil agresivně, lidé by se jej mohli na obrazovce o velikosti 17,5 metru lehce leknout,“ uvedl Sam Driscoll zodpovědný vizuální efekty z The Mill. Lidé mohou díky tomu vnímat celou hloubku a nemají dojem, že se jen dívají, ale jsou vtaženi do přírody. Autoři dokonce doplnili vítr pro čechrání srsti a vyfukování vzduchu nozdrami pro citlivý efekt.