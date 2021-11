Úřad průmyslového vlastnictví zaregistroval slovní ochrannou známka Hlídačky.cz. Před časem registraci předběžně zamítl s argumentem, že se jedná o popisné označení. Úřad nakonec přesvědčilo široké povědomí o značce i významné investice do reklamy.

Hlídačky.cz používají značku už od roku 2013 a řada zákazníků už si ji se službou spontánně spojuje. „Doporučili jsme jim nevzdávat to a pokusit se prokázat, že značka tímto intenzivním užíváním nabyla rozlišovací způsobilost. To znamená, že zákazníci díky známosti získané užíváním nevnímají Hlídačky.cz jako pouhý popis daných služeb, ale naopak si s označením spojí konkrétního poskytovatele a odliší pomocí něj služby tohoto poskytovatele od služeb konkurence,“ říká právnička Tereza Formanová z firmy Sedlakova Legal.

Zákon o ochranných známkách vyžaduje, aby každá zapisovaná ochranná známka splnila určité náležitosti. Především musí plnit svou rozlišovací funkci. Znamená to, že musí odlišovat služby či výrobky jedné osoby od služeb a výrobků, které prodávají jiné osoby. Tuto vlastnost ale nemají označení, která jen popisují druh, účel či jiné vlastnosti výrobků a služeb.

„Úřad nám ve své první reakci nechtěl dovolit zapsat známku Hlídačky.cz pro hlídání dětí, protože bychom tím všem chůvám v důsledku zakázali užívání slova hlídačky, a ony by museli hledat alternativní název,“ pokračuje Formanová.

Firma se tedy zaměřila na to, aby dokázala „rozlišovací způsobilost“ označení Hlídačky.cz. Hlídačkám nakonec pomohlo, že mají stovky tisíc uživatelů, návštěvnost webu v řádu milionů a o službě pravidelně informují média. Zároveň také v době startu služby a poté rapidně vzrostlo vyhledávání slova „hlídačky“ v internetových prohlížečích. Firma výrazně investovala i do PPC reklamy. Od roku 2013 do roku 2020 byla reklama zobrazena více než 2 600 000krát a došlo k více než 305 000 proklikům na jejich webové stránky. PPC reklama přímo na označení „Hlídačky.cz“ zadané do vyhledavače měla zároveň vysokou konverzi přes 60 procent, což svědčí o tom, že potenciální zákazníci cíleně hledali služby Hlídačky.cz při zadání takového hesla.

Nezobrazovanější inzerát obsahující označení Hlídačky.cz byl zobrazen více než 13 000 000x. Inzeráty byly v součtu v letech 2018 a 2019 zobrazeny více než 34 000 000x. Reklama na Facebooku měla přes 10 000 000 zobrazení. Za celé období byl web navštíven více než 8 600 000x. Výsledky průzkumu k povědomí o cirkulární ekonomice ukázaly, že 16 procent respondentů znalo Hlídačky.cz alespoň podle názvu už v letech 2018 a 2019.

„Pokud označení dlouhodobě a intenzivně užíváte v obchodním styku například tak, že investujete značné prostředky do reklamních kampaní, máte vysoké počty zobrazení reklam či prokliků na ně, prodej výrobků zaujímá velký objem na trhu, vaše značka je vidět či slyšet v médiích a máte vysokou návštěvnost webových stránek, kde se služby prodávají, máte dobré předpoklady k tomu prokázat rozlišovací způsobilost nabytou užíváním,“ radí firmám Formanová.

Podle Petra Šiguta, spoluzakladatele Hlídačky.cz, se firma nyní chystá na registraci ochranné známky i na Slovensku. „Vždy vše testujeme na domácním trhu a pak překlápíme na Slovensko. Tam je to ale prakticky neexistující slovo, tak věříme, že to půjde jednodušeji, “ říká Šigut. Firma si teď podle něj může dovolit větší investice do brandové kampaně, což dokazuje aktuální spot, který upozorňuje na všechny služby, které portál sdružuje: hlídání dětí, mazlíčků a úklid.