Vánoční žně inspirují přední české parfumérie k dalšímu růstu a expanzi. Fann má projekty v Česku, Notino chce být „králem“ malých trhů.

„Hledáme nové příležitosti v roce 2022. Především se soustředíme na offline. Aktuálně spouštíme velkou vánoční TV kampaň podpořenou inzercí a v obchodních centrech. Zároveň s tím spustíme online kampaně,“ říká Radek Voňavka ředitel Fann parfumerie.

Voňavka doplnil, že z pohledu expanze společnost aktuálně jedná o třech projektech. Strategii prodejen v nákupních centrech měnit nebude, nechystá se například do populárních retailových parků. „Zkoušíme různé modely, jak více přiblížit online nakupovaní našim zákazníkům, včetně služeb Wolt a Dodo. Ale zatím o to nejeví extrémní zájem. Opravdu chtějí přijít do prodejny, nechat si poradit a produkty vyzkoušet. V tom je krása a kouzlo parfumerií, zážitek, který je prostě přes online nepřenositelný,“ doplňuje Voňavka.

Aktuální kampaň poběží na kanálech TV Nova, inzerce bude v tištěné v Elle, Marianne či časopisu Glanc. Online reklama se objeví na ivysilani, nova.cz, iprima.cz, seznam.cz, FB, IG a YouTube. Doprovází ji i vánoční katalog. Video zpracovalo studio Motionhouse.

Z onlinu do kamene

Opačnou situaci naopak zažívají v Notinu. Značka pozvolna proniká i do kamenných prodejen. Letos například otevřela svou vlajkovou loď v Brně. Prodejny zatím tvoří jen šest procent tržeb, ale jsou důležitým místem, kde si mohou zákazníci vyzkoušet všechny novinky.

Lukáš Havlásek ředitel parfumérie Notino pro retail omnichannel ve všech 28 zemích na konferenci POPAI Forum minulý týden sdělil, že v prodejnách chce společnost edukovat a inspirovat. Pomoci k tomu mohou nástroje jako Shade Finder, Fragrance Finder či virtuální zrcadlo.

„Omnichannel je pro nás cesta k expenzi. Chceme být králové malých zemích, protože pro velké hráče je to náročnější se na těchto trzích prosadit. Retail má sice na obratu malý podíl, ale když v zemi otevřeme prodejnu, už nejsme nějaký anonymní e-shop z Východu. Kamenné prodejny mají velmi pozitivní dopad na brand,“ sdělil Havlásek s tím, že další potenciál růstu vidí v rozšiřování sortimentu až k artiklům souvisejícím se zdravím.

Společnost teď kromě Vánoc zaměstnává i zdokonalování vlastní aplikace a jak ji dostat do většího povědomí zákazníků.