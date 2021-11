Komunikační skupina Near & Dear nově spolupracuje s otevřenou a nezávislou sítí OX Point, která do nového projektu investuje přes půl miliardy a jejíž boxy se objeví na tisícovce lokalit v Česku, Near & Dear zajišťuje služby od strategie značky, přes novou vizuální identitu až po PR komunikaci.

Nastavení strategie celého konceptu značky má na starosti agentura Triple bang. O refresh vizuální identity se stará designové studio Semibold. OX Point se nyní prezentuje novým logem, v přípravě jsou také webové stránky. O mediální komunikaci značky se stará agentura Topic PR. Kreativní digitální agentura Story TLRS zajišťuje pro značku OX Point project management a v budoucnu se bude podílet na vytváření obsahu kampaní a reklam. Kreativci ze Story TLRS se příštích měsících pustí do správy sociálních sítí.

„Chytré boxy OX Point mají na trhu e-commerce své místo. Jsme rádi, že můžeme poskytnout kompletní servis a pomoci tak nové značce s jejím růstem. Skupina Near & Dear i OX Point sdílí podobné hodnoty, které jsou nedílnou součástí úspěšné spolupráce. Věřím proto, že dohromady budeme skvěle fungovat,” říká k uzavření spolupráce za celou skupinu Near & Dear Adéla Marešová, CEO Story TLRS.

OX Point je česká otevřená a nezávislá síť samoobslužných boxů, která je dostupná pro všechny dopravce a prodejce na české e-commerce scéně. Síť krátkodobě počítá s výraznou expanzí.

„Věřím, že spojením našeho byznysového know-how s hravou kreativou získáme výrazný prostor na trhu doručovacích boxů. Ty představují vítanou pomoc nejen pro občany, ale i pro zástupce měst a obcí, se kterými intenzivně spolupracujeme. Česko tak dokáže konkurovat severským zemím, kde jsou doručovací boxy běžnou a oblíbenou součástí každodenního života,” říká Marketing&Sales manager OX Point Daniel Fadrný.

Samoobslužné boxy se během listopadu začaly objevovat na místech České pošty, Správy železnic nebo na čerpacích stanicích MOL. Boxy již nyní využívá také přední český online supermarket Rohlik.cz.