Mediální dům Czech News Center spustil včera web nazvaný FOMO. Jeho název vznikl podle anglické zkratky „fear of missing out“, která se do češtiny volně překládá jako strach, že zmeškáme nějakou zajímavou příležitost. Za novinkou, která běží na adrese heyfomo.cz, stojí skupina mladých tvůrců, jejichž nápad se rozhodl mediální dům podpořit v rámci své vize multi-obsahového portfolia.

Titul, který svým názvem odkazuje k fenoménu non-stop prezence na sociálních sítích, má zasáhnout lidi od 17 do 24 let. Informační, vzdělávací a zábavný portál, který sdružuje mladou komunitu, postavil tým, který je právě ve věku cílové skupiny (věkový průměr redakce je 21,5 let). Šéfredaktorkou je Karolína Čumriková, absolventka University for the Creative Arts v Anglii. Na obsahu se dále podílí Johana Bázlerová, která na Instagramu provozuje účet Jsem v obraze, jenž sleduje přes 79 tisíc sledujících. Pozici creative director zastává Magdalena Čížková.

Obsah nového webu je rozdělený do šesti kategorií, mezi kterými jsou zpravodajství a politika, internetové novinky, móda, krása nebo wellbeing. „Je možné, že přijdeme třeba i se zet verzí Blesku a rozjedeme superdrbnu pro mladé,“ říká k novince šéfredaktorka Čumriková. „Zajímavou kategorií by mohla být třeba i témata jako sex, drogy nebo vztahy, což všechno obsáhlo kdysi milované Bravíčko,“ doplňuje s tím, že titul počítá také se silnou přítomností na sociálních sítích (zejména Instagram a TikTok).

Zajímavostí je, že nový web nebude napojený na žádný reklamní systém. Reklama, v podobě například PR článků, videí a advertorialů nebo takzvaných. „fomo picks“, tedy affiliovaných produktů z e-shopů, se bude prodávat napřímo. „Je to naše ambice, jak prostor pro mladé trochu kultivovat. Když se na webu objeví bannerová reklama, půjde opravdu o několik málo exkluzivních ploch,“ vysvětluje Vilém Franěk, šéf projektu a zároveň marketingový ředitel Mall.tv.

Redakce FOMO chystá například také eventy, pro propojení online světa do offline prostředí, a do budoucna připraví i prémiovou verzi. „Počítáme brzy se spuštěním mikroplateb od čtenářů, kteří tak budou moct podpořit své oblíbené autory,“ podotýká Franěk.