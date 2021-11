K výročí 100 let českého volejbalu českobudějovická agentura Chilli Production vymyslela a zrealizovala unikátní projekt se zapojením tuzemských legend tohoto sportu.

„Jednalo se o jednodenní natáčení, kam jsme pozvali největší žijící volejbalové ikony, od nejstarších po současné hráče. Vybrali jsme naprosto unikátní prostor, který nemá v Evropě obdoby – Dobešku, kde se na dně lomu kousek od Prahy ukrývají dva venkovní antukové kurty obklopené skalními stěnami,“ popisuje jednatel agentury a stratég Otta Kovařík.

Domlouvání osobností včetně zajištění dopravy, ubytování a cateringu si podle Kovaříka vyžádalo bezmála měsíc intenzivní práce. Zhruba stejnou dobu jako produkce zabrala příprava, moodboardy a vlastně vymyšlení kompletního konceptu a načasování.

Materiál, který vznikl mapuje 100 let, za jediný den se stihlo natočit hlavní video a 27 medailonků, kde osobnosti odpovídaly na stejné otázky, každý po svém. „Finálním výstupem bude hlavní video (2 minuty), 30sekundová verze a 3x10sekundový spot „sponzor pořadu“ do TV před každé volejbalové utkání a reklamní bloky. Pro natáčení videí jsme zvolili anamorfické objektivy k umocnění emocí a vintage looku,“ dodává Kovařík.

Výstupy mají využití na LED obrazovkách při každém TV utkání a v rámci každého extraligového utkání bude na ČT sport odvysílaný jeden medailonek, pokaždé jiný. „Souběžně je vytvořený také media plán na sociální sítě, podpořený výkonnostní reklamou – jak dlouhodobou na hlavní video, tak dílčí na medailonky. Vše bude dohromady vytvářet publikum pro remarketing a další zacílení kampaní pro reprezentaci,“ vypočítává Kovařík.

Z celého dne vznikla také série fotografií. Cílem je ukázat veřejnosti, že volejbal je na vzestupu a je to moderní, dynamický a hlavně všestranný sport. Obsah by měl také podpořit nábor mladých hráčů do mládežnických kategorií, což bude součástí zaměření na sociálních sítích.