S rozvojem digitálu se zvyšuje poptávka po odbornících na social či data. Náborové kampaně běží, ale nabídka převyšuje poptávku. Kvůli demografii bude získávání talentů také stále těžší.

V loňském roce, kdy pandemie poprvé udeřila, byla nucena řada společností osekat své výdaje včetně v mnoha případech těch personálních. Ovšem nyní, s tím, jak se ekonomika opět nadechuje a marketingové rozpočty se postupně dostávají na předkrizovou úroveň (či je ještě překonávají), mají nejen firmy ale i agentury problém najít na trhu další pracovníky do marketingu i nové talenty.

Podle CEO Havas Londýn Xaviera Reese během pandemie řada pracovníků odešla, s tím, jak podniky začaly šetřit a nyní, když hledají s růstem opět lidi, narážejí na personální problémy s obsazením pozic. Podle něj je třeba kariéru v reklamě a marketingu udělat pro nově příchozí do odvětví atraktivnější, aby se rozhodli zůstat nebo, případně, aby měli chuť se třeba po pauze vracet zpátky. Prezident Institutu reklamních profesionálů (IPA) Julian Douglas tvrdí, že nejde jen o nábor, ale podstatné je především lidi na palubě také udržet.

„Věřím, že to není jen v nacházení talentů, ale v tom, jak se o ně poté staráme. Ti nejlepší totiž mají další možnosti a pokud je chceme v agenturách udržet, musíme jim umožnit, aby se cítili oceněni a chtěli se dále učit, a umožnit jim další kariérní posun. Změnu musíme urychlit, aby talentovaní lidé nemířili do jiných odvětví,“ uvedl Douglas. V první řadě to znamená řádně platit, což je podle Tima Lindsayho z D&AD na agenturách, aby se postavily zadavatelům a požadovaly lepší kompenzaci za odvedenou práci.

Na trhu je i v zahraničí stále větší poptávka po mladých talentech a lidech, kteří kariéru v marketingu začínají nebo mají za sebou třeba rok až dva na juniorních pozicích. Jak tedy zamezit větší fluktuaci a tomu, aby se po roce musely zase hledat nové talenty? Zaměstnavatelé musejí nabízet pracovní místa, která spíše doplňují, než kompletně ovládají životy zaměstnanců. Dobře promyšlené hybridní pracovní uspořádání, zásadní po covidu, je jen začátek; znamená to skončit s kulturou dlouhé pracovní doby. K tomu, aby lidé zůstali, je třeba nabídnout příležitosti a výzvy v rámci profesního růstu.

Přetahovaná o lidi

Na trhu je nyní patrný převis nabídky nad poptávkou. „Výrazné oživení náboru ve firmách bylo od letošní jara velmi patrné i v případě pozic v marketingu – za srpen až říjen 2021 bylo na Jobs.cz v oboru marketingu vystaveno o 30 procent více volných pracovních míst než za srovnatelné období předcovidového roku 2019. Ve srovnání s rokem 2020 jde nyní takřka o zdvojnásobení počtu obsazovaných míst v marketingu,“ vypočítává Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, která provozuje portál Jobs.cz. Podle něj patří zejména seniornější digitální marketingové pozice s požadavkem na odbornější znalosti technického rázu k těm, které se zaměstnavatelům nyní obsazují výrazně hůře než před dvěma lety a očekává, že obzvláště digi pozice v marketingu i v následujících měsících a letech zůstanou mezi velmi žádanými a poměrně těžko obsaditelnými.

„Za poslední měsíce vidíme jak nárůst počtu aktivně inzerovaných pozic v marketingu, tak nárůst v počtu zájemců, kteří se hlásí, a to ve shodném poměru desetiprocentního růstu,“ popisuje trend u startupů Filip Mikschik, zakladatel portálu Statupjobs. Podle něj je největší poptávka v tuto chvíli po marketingových specialistech, a to v drtivé většině v onlinu. Největší zastoupení pozic je v oblasti sociálních médií a poptávky po specialistech na online výkonnostní marketing. „Vidíme ale i růst zájmu o specialisty z oblasti PR nebo tvorby obsahu. U pozic zaměřených na tvorbu obsahu pozorujeme v tomto období velký nárůst, počet pozic se prakticky zdvojnásobil, a přesto počet zájemců zůstal zhruba stejný,“ uvádí Mikschik.

„V marketingu — minimálně na straně reklamních a komunikačních agentur — je aktuálně výrazný nepoměr mezi množstvím volných pozic a počtem volných adeptů. Dá se říci, že všichni kvalitní kandidáti jsou zaměstnaní. Aktuálně nábor probíhá primárně formou aktivního individuálního oslovování,“ říká Žaneta Lohrová Jedličková, HR Director Ogilvy a VMLY&R.

