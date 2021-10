Největším inzerentem v segmentu kosmetiky je v ČR společnost Beiersdorf vlastnící značky Nivea či Eucerin. Vyplývá to z ceníkových cen za období od ledna do srpna 2021, které zveřejnila agentura Nielsen Admosphere.

Druhé místo patřilo firmě L’Oréal Česká republika (zastřešující mimo jiné značky Garnier, Maybelline nebo Mixa) a třetí pak české společnosti Astrid. Tabulka níže uvádí ceníkové hodnoty umístěné reklamy.

Společnost zveřejnila i další data. Ta ukazují, že nejpoužívanějším kosmetickým produktem je mezi Čechy krém na ruce. Kosmetiku nejčastěji nakupujeme v drogerii a při výběru produktů se rozhodujeme hlavně na základě předchozí zkušenosti. Přírodní kosmetiku většina respondentů vítá, ale určitě to není tak, že by žádnou jinou nekupovali. Odborná ošetření pleti v salonech v Česku nejsou příliš využívána, jen 5 procent na ně chodí pravidelně.

Výzkum realizovala agentura Nielsen Admosphere metodou online sběru dat na vzorku pěti set respondentů starších 15 let, kteří jsou součástí Českého národního panelu.

Z kosmetických produktů pro péči o pleť a tělo používá nejvíce Čechů alespoň několikrát týdně krém na ruce (43 %), 39 procent se neobejde bez použití pleťového krému a 31 procent bez čisticího gelu, pěny nebo mýdla na obličej. Krém na obličej je na prvním místě také u žen – aspoň několikrát za týden ho používá 68 procent z nich. Z mužů naopak sáhne vícekrát za týden po kosmetice málokdo: nejčastěji zmiňovaný je krém na ruce, ale reálně ho v této frekvenci používá jen 24 procent mužů.

Krém na ruce je také celkově nejvyužívanějším kosmetickým produktem v Česku (myšleno bez ohledu na frekvenci používání). Aspoň někdy po něm sáhne 84 procent dotázaných. Druhým nejpoužívanějším přípravkem je balzám na rty (aspoň někdy – 70 %), třetím pak krém na nohy (aspoň někdy – 63 %).

K těm nejméně používaným, resp. těm, jež vysoké procento lidí nepoužívá vůbec, patří v seznamu produktů pro péči o pleť a tělo pleťový olej, pleťové sérum a oční krém. Všechny tři přípravky vynechává okolo 65 procent dotázaných.

Platí také, že mladší ročníky mají větší tendenci používat kosmetické produkty než respondenti starší.

Asi nikoho nepřekvapí, že nákupy pleťové a tělové kosmetiky nejčastěji řešíme v drogerii (73 %). Nezanedbatelné procento ji však nakupuje v supermarketu (42 %) a už čtvrtina dnes pořizuje kosmetiku online.

Zajímavostí je, že ačkoli dvě první možnosti vedou žebříček u mužů i žen, třetí místo u žen patří internetovým nákupům a těsné čtvrté kosmetickým katalogům (jako Oriflame nebo Avon), zatímco muži na třetím místě nakupují kosmetiku v lékárně a na čtvrtém online. Muži také ve větší míře nenakupují kosmetiku vůbec (12 % vs. 2 % žen).

Co se týká kritérií při nákupu kosmetiky, tak nejvíce rozhoduje předchozí zkušenost s produktem (62 %), na druhém místě cena (55 %) a na třetím vhodnost k typu či stavu pleti (40 %). Jednotlivé parametry obecně více řeší ženy – například vhodnost k typu/stavu pleti nebo složení produktů jsou pro ně navíc mnohem důležitějšími kritérii než pro muže.

A kolik peněz měsíčně za kosmetiku utratíme? Opět zde panují výrazné rozdíly mezi muži a ženami: zatímco polovina žen nakoupí kosmetiku pro péči o pleť a tělo v průměrné hodnotě nad 300 korun za měsíc, 70 procent mužů hodnotu 300 korun nepřekročí. Větší tendenci utrácet více peněz znovu vidíme i u mladších respondentů.

Velkým tématem je v současné době také přírodní kosmetika. Jaký k ní ale mají vztah Češi a Češky? Podle výzkumu Nielsen Admosphere ji cíleně vyhledává a pravidelně používá jen 14 procent respondentů (nad tímto průměrem se pohybují opět ženy, z nichž ji využívá 19 %, a respondenti do 34 let – 21 %). Naprostá většina dotázaných (70 %) je radši, když je kosmetika přírodní, ale nijak zvlášť to neřeší. Zbylých 16 procent tento druh kosmetiky nevyhledává vůbec, nebo neví, co to je. Tuto možnost častěji označovali muži (25 % vs. 8 % žen).

Poslední otázka ve výzkumu se zaměřila na odborná ošetření pleti, například v kosmetických salonech. Pravidelně na takové procedury chodí 5 procent dotázaných (z řad žen je to 9 %, z řad mužů 1 %). Největší část dotázaných (43 %) tato ošetření nevyužívá a ani neuvažuje o tom, že by s nimi začala. 36 % (54 % žen a 15 % mužů) v minulosti nějakou kosmetickou proceduru absolvovalo, ale nechodí na ně pravidelně. 16 % sice v současnosti nechodí, ale uvažuje o tom do budoucna.