Pro projekt vytvořila fotografka Alžběta Jungrová portréty sedmi osobností. Zapojili se Jana Plodková, Bára Poláková a Bára Jánová, Terezie Kovalová, Tomáš Sedláček, Ben Cristovao a Jan Cina.

Během voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhnou tento týden, budou voliči rozhodovat i o tom, jak bude Česká republika přistupovat ke změně klimatu a ochraně životního prostředí. Nezisková organizace Greenpeace se proto spojila se známou fotografkou Alžbětou Jungrovou a se sedmi osobnostmi kulturního a veřejného života a společně vyzývají, aby šli lidé k volbám a svůj hlas dali politikům, kteří otázku ochrany klimatu a přírody slibují zodpovědně řešit.

„Budoucí česká vláda, ať bude jakákoli, bude muset začít pracovat na řešení klimatické krize. Realita klimatické změny o požadavky na její řešení dávají jasné zadání, které jsme se zavázali plnit jak na evropské, tak globální úrovni. Relativně jednoduše lze snížit naše emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 %, cíle pro rok 2050 budou nepochybně obtížnější. Technologie máme k dispozici, tlačí náš čas,“ uvedla ke kampaní Ivana Česnek Marcinová z Greenpeace.

Do kampaňového projektu Greenpeace „Volím pro planetu“ se zapojili herečky Jana Plodková, Bára Poláková a Bára Jánová, violoncellistka Terezie Kovalová, ekonom Tomáš Sedláček, zpěvák Ben Cristovao a herec Jan Cina. Ti všichni figurují v obrazových příbězích fotografky Alžběty Jungrové, které vznikaly na místech souvisejících se změnou klimatu a destrukcí životního prostředí – v uhelném dole, na odkališti uhelné elektrárny, u toxického jezera i v lesích zasažených požárem a kůrovcovou kalamitou.

„Nejsem schopná zavřít uhelnou elektrárnu nebo důl, to není v silách jednotlivce. Jako fotografka ale můžu témata otevírat a upozorňovat na ně. Třeba motivovat lidi, aby šli k volbám a dali hlas politikům, kteří budou klimatickou krizi na úrovni systému řešit. To je právě ta malá, ale strašně důležitá věc, kterou v tuhle chvíli můžeme udělat všichni,“ řekla fotografka Alžbeta Jungrová.

„Všechno se vším souvisí. Pokud něco neuděláme se změnou klimatu, můžeme přijít o to, co máme všichni tolik rádi. O přírodu. Příroda není samozřejmost. Je to přítel, který je vždy připraven mi poskytnout svoji náruč, přítel, který mě inspiruje, uklidňuje, harmonizuje. Je neoddělitelnou součástí mého života. A nejen mého, ale i všeho živého. Je to domov. A o ten přijít nechci.“

Herečka a zpěvačka Jana Plodková