Každý třetí Čech bude letos vánoční dárky nakupovat výhradně z e-shopů a polovina je plánuje pořizovat online i v kamenných prodejnách. S nákupem vánočních dárků chce třetina oslovených začít dříve než v předchozích letech.

Vůbec nejvíce lidí přitom začíná dárky řešit teprve v listopadu po Black Friday (29 %) a každý pátý odkládá nákupy až na posledních 14 dnů před Vánoci. Češi tak věří, že jsou balíkoví přepravci na sezónu opět připraveni. To potvrzuje přepravce GLS, který letos i díky nové třídicí hale v Jihlavě posílil kapacitu přepravní sítě až o 50 procent. Pět procent Čechů nebude dárky nakupovat vůbec. Údaje vyplývají z průzkumu společnosti GLS realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1000 respondentů.

Online nákupy se navzdory odeznívající pandemii těší stále velké oblibě. Jsou pohodlné (63 %), uspoří čas (60 %), nabízejí jednoduché srovnání cen na internetu (51 %) a umožňují vyhnout se davům v obchodech (50 %). Pro třetinu Čechů (32 %) je proto nákup dárků přes internet jasnou volbou. Na e-shopech nejčastěji nakoupí 4 až 6 dárků (43 %). Online nákupů využijí především mladší lidé do 45 let. Naopak lidé ve věku 54 až 65 let online nákupům příliš neholdují. Jako hlavní nevýhody označují nemožnost vyzkoušet si zboží (70 %), obavu z poškození zboží během přepravy (41 %) nebo komplikovanou reklamaci (31 %). Polovina oslovených (48 %) nakoupí dárky kombinovaně v obchodech a na e-shopech, čtvrtina naopak zejména v obchodech. Pět procent Čechů však letos nebude dárky pořizovat vůbec. To je nárůst o 2 procentní body ve srovnání s rokem 2020.

V době realizace průzkumu ještě polovina Čechů s nákupem vánočních dárků vůbec nezačala. Nechávají to často na poslední chvíli. Necelá třetina začíná dárky řešit po Black Friday, který letos připadá na 26. listopadu, pětina (20 %) dokonce nakupuje až během posledních 14 dnů před Vánoci. Před tím však varují přepravci: „Loňské Vánoce co do počtu přepravených balíků trhaly rekordy. Očekáváme a průzkumy tomu nasvědčují, že obliba online nákupů v průběhu roku nijak neklesla. Pro lidi je to zkrátka pohodlnější a rychlejší, proto lze i letos čekat další nápor na přepravce. Vzhledem k tomu, ale i s ohledem na problémy výrobců s materiálem, dopravou dílů z Číny i rychlého růstu cen všech vstupů doporučujeme doporučujeme nákup dárků nenechávat na poslední chvíli,“ upozorňuje Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Za dárky Češi letos utratí do 8 tisíc korun (73 %). Pouze pět procent oslovených má na vánoční dárky vyčleněno více než 15 tisíc korun, obdobné množství však pouhou tisícikorunu.

Balíkoví přepravci se připravují celý rok

Přípravy na vánoční sezónu zahajují balíkoví přepravci obvykle již zkraje roku. GLS v reakci na mimořádnou expanzi e-commerce v roce 2020 urychlila plánované rozšíření národního a mezinárodního třídícího centra v Jihlavě a již začátkem října zprovoznila novou halu, která navýší třídicí kapacitu až o 50 %. Během roku byla otevřena také nová depa ve Frýdku-Místku a Dobříči u Prahy, do konce října bude zprovozněno také nové depo v Tišnově u Brna. Rovněž klíčové depo v Hradci Králové se letos přestěhovalo do nových prostor u sjezdu z dálnice D11 a je nyní schopno odbavit dvojnásobek balíků.

S ohledem na rostoucí oblibu výdejních míst byl o třetinu navýšen počet GLS ParcelShopů a další rychle přibývají. „Každý rok navyšujeme kapacitu naší sítě, abychom zvládli doručit všechny dárky včas. Proto nyní v Jihlavě otevíráme novou třídící halu o rozloze 4640 m2, která zvýší třídicí kapacitu až o 50 procent. Celá budova, do které bylo investováno na 12 milionů EUR, navíc splňuje ekologické standardy – k vytápění slouží tepelná čerpadla, je zde využívána dešťová voda i LED osvětlení a disponuje zelenou fasádou. Balíky ale musí také někdo rozvážet, proto před vánoční sezónou nabíráme přibližně 100 kurýrů,“ uzavírá Pavel Včela.