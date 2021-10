Společnost Tesco Stores Česká republika letos už potřetí vydává výroční zprávu o udržitelnosti. Na 40 stranách shrnuje aktivity v udržitelnosti a společenské odpovědnosti firmy za finanční rok 2020/2021 a také představuje nové závazky, kterými chce nadále upevňovat pozici jedné z nejodpovědněji podnikajících firem na českém trhu.

Výroční zpráva je doprovázena řadou konkrétních čísel a údajů, které prošly ověřením třetí strany, a u řady z nich vykazuje dosažený pokrok vůči předchozímu období. Společnost Tesco díky nim také přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů.

„25 let se snažíme co nejlépe obsloužit naše zákazníky a zároveň pozitivně ovlivňovat věci kolem nás. Pomáháme zákazníkům jíst zdravěji za dostupné ceny, snižujeme dopady naší činnosti na přírodu, naše zaměstnance podporujeme v práci i soukromém životě s unikátními benefity. V náročné době pandemie jsme ještě více podporovali komunity v blízkosti našich obchodů a pokračovali v darování potravin, do kterého jsou zapojeny všechny naše prodejny. Společenská odpovědnost stojí na pevných základech dlouhodobého směřování firmy a je podpořena transparentním vykazováním toho, co a jak děláme. V řadě oblastí jsme nezpochybnitelným lídrem udržitelného podnikání v České republice a jsme na to právem hrdí, “ uvádí generální ředitelka společnosti Tesco v České republice Katarína Navrátilová.