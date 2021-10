O udržitelné produkty je v dm zájem, stejně jako o stáčenou drogerii, říká Markéta Kajabová, jednatelka společnosti

Drogerie dm už má ve svém sortimentu kolem dvou tisíc k přírodě šetrných produktů. Na udržitelnost dbá v balení i logistice.

Spotřebitelé vyžadují udržitelný přístup. Jak se to projevuje?



Zájem zákazníků o šetrnější alternativy běžných produktů konstantně roste. V prodejnách je označujeme zelenou cenovkou a aktuálně jich máme v sortimentu okolo dvou tisíc. V dubnu 2019 jsme také uvedli do provozu plnicí stanice na ekologické čisticí a prací prostředky, které si mohou zákazníci odnést v znovupoužitelných nádobách. A právě díky pozitivnímu ohlasu ze strany zákazníků jsme se rozhodli rozšířit síť prodejen s plnicími stanicemi do každého krajského města. Takto vybavených prodejen dm je aktuálně 16. Do budoucna plánujeme otevření a modernizaci dalších.

Co podniká dm v oblasti trvalé udržitelnosti?



V dm klademe velký důraz na vše, co děláme. Většina prodejen, centrální správa i logistické centrum čerpají energii z obnovitelných zdrojů. Máme jednostranně potištěné recyklovatelné účtenky bez obsahu fenolů. U některých výrobků jsme přistoupili k využití papírových obalů. Od začátku roku 2014 neobsahují produkty dm značek z kategorie péče o tělo a ústní hygieny mikroplasty. Tam, kde to možnosti dovolí, preferujeme uvádění výrobků v plně rozložitelných obalech, recyklovatelných obalech nebo obalech z recyklátu. Symbol zeleného čtyřlístku, který zákazníci naleznou na obalech produktů privátních značek dm, upozorňuje na informace o obalu, jeho složení, možnostech jeho recyklace a obsahu recyklátu v obalu.

Markéta Kajabová jednatelka dm drogerie Markéta Kajabová do dm drogerie

markt nastoupila v roce 1996 na

pozici oblastní manažerky pro

region severní Čechy. V roce

2000 zaměnila region za oddělení

marketingu a nákupu, kde zastávala

pozici sortiment managera.

Kromě zodpovědnosti za svěřené

sortimentní kategorie zodpovídala

rovněž za řízení privátních značek

dm. V roce 2011 přešla do vedení

společnosti a od roku 2017 je

jednatelkou společnosti.

Jak se zákazníci zorientují v tom, který produkt je šetrný?

Od října 2019 používáme na produktech označení, které upozorňuje na produkty dm značek, jejichž receptura neobsahuje nejen žádné mikroplasty, ale ani rozpustné plně syntetické polymery.

Častým tématem bývají i nákupní tašky. Jaké máte v nabídce?

V říjnu 2019 jsme ukončili prodej jednorázových plastových a také nylonových tašek. Tento krok ročně ušetří přírodu před 63 tunami plastového odpadu. Místo nich zákazníkům nabízíme několik variant opakovatelně použitelných pevných nákupních tašek z recyklátu nebo bavlněné fair trade tašky. Další alternativou, která je nyní k dostání v prodejnách dm, jsou tašky z dřevěných vláken Ecovero. Tyto tašky jsou vyráběny z poškozených stromů a jejich výroba je alokována ve střední Evropě. V porovnání s čistě bavlněnými taškami se při ní spotřebuje až o 60 procent méně vody.

Jaké další standardy máte v dm z pohledu balení a logistiky?

Produkty zakoupené online na dm.cz jsou balené do papírové krabice a od podzimu 2018 jsou používané klipové sáčky (sáček s opakovatelně uzavíratelnou klipovou lištou), které nahradily bublinkovou fólii. Díky tomuto opatření se celkový dopad online zásilek na životní prostředí snížil o 23 procent, respektive o 34 procent v závislosti na typu a velikosti zásilky.

Jedná se o komplexní pohled na životní cyklus celé online objednávky, nikoliv pouze z pohledu úspory plastového materiálu. Aktuálně jste také zavedli možnost expresního vyzvednutí v prodejně. Ano, hledáme další možnosti, jak ještě více

redukovat dopady používání obalového materiálu u online zásilek na životní prostředí. Zákazníci mají nově možnost využít také službu expresního vyzvednutí online nákupu v libovolné prodejně dm. Tato možnost dodání zboží nabízí udržitelnou alternativu, která šetří obaly i životní prostředí. Objednávka je při tomto způsobu doručení zboží zabalena v nákupní tašce šetrné k životnímu prostředí. Opakovaně použitelná nákupní taška Durabag , která získala certifikát Blauer Engel („Modrý anděl“), se skládá nejméně z 80 procent z recyklovaného polyethylenu. Tašku lze po opotřebení snadno recyklovat.

Jak konkrétně snižujete vaši uhlíkovou stopu?

Například neustále rozšiřujeme sortiment potravin v bio kvalitě, lokálních potravin a vegetariánských či veganských pokrmů, při jejichž výrobě i spotřebě bylo vyprodukováno menší množství CO2. Nejnovějším výrazným počinem je zařazení produktové řady Pro Climate, která je neutrální k životnímu prostředí.

Partnerem rubriky Retail je společnost dm drogerie markt