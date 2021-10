Tipsport v pondělí 11. října spouští novou rozsáhlou kampaň plnou hvězd českého a slovenského sportu. Její úvodní část bude věnována především propagaci exkluzivního partnerství Tipsportu s National Hockey League a sledování streamů z NHL na TV Tipsport.

Jádrem kampaně největší české a slovenské sázkovky je série čtyř televizních spotů, které se natáčely hned s několika sportovními osobnostmi. Nápad vzešel z vlastní dílny Tipsportu a v jednotlivých reklamách, v nichž si hvězdy navzájem fandí, se prolínají prostředí fotbalu, hokeje, MMA a sjezdového lyžování. Jejich nasazení je načasováno ke konkrétním sportovním příležitostem. V první fázi bude sázková společnost propagovat exkluzivní partnerství s NHL. Dalšími příležitostmi budou Zimní olympijské hry, Mistrovství světa v hokeji a světový šampionát ve fotbale.

Kampaň jako žádná jiná

Autorem kreativy je content & social media manažer Tipsportu Rudolf Rokoš, produkci sázkovka svěřila společnosti Woobetz, režii mělo duo Mugshots (Tomáš Brožek a Jindřich Malík), za kamerou stál Tomáš Kotas. Kampaň běží v Česku i na Slovensku, a to nejen v televizi a onlinu, ale nově zadavatel využívá i venkovní plochy (bigboardy, smartboardy, billboardy a digitální citylighty).

Reklamy se natáčely ve několika variantách a vznikly z nich spoty ve standardní délce 30 vteřin plus krátké sponzorské vzkazy. Jednotlivé spoty budou doplněny různými tzv. „tag-ony“ podle aktuálních sportovních událostí nebo doplňkových kampaní – první bude tag-on připomínající exkluzivní partnerství Tipsportu s NHL. Od této sezony má Tipsport jako jediná sázkovka exkluzivně streamy z National Hockey League.

Tváře Tipsportu

Tipsport už několik let spolupracuje s výraznými osobnostmi českého a slovenského sportu. Jejich portfolio na jednotlivé sezony se částečně obměňuje a aktuálně zahrnuje tyto sportovní hvězdy: snowboardistka a sjezdová lyžařka Ester Ledecká, hokejisté David Pastrňák a Tomáš Tatar, bojovníci ve smíšených bojových uměních Machmud Muradov, David Dvořák a Ronald Paradeiser. V aktuální kampani se kromě těchto „zasmluvněných“ tváří Tipsportu dále objevují díky spolupráci se Spartou Praha a Spartakem Trnava i fotbalisté Ladislav Krejčí ml. a Martin Škrtel.

Ester Ledecká

Individuální sponzoring je pro firmu významným doplňkem k dlouhodobým titulárním sponzorstvím ligových soutěží populárních kolektivních sportů, v prvé řadě hokeje. Novinkou z posledních let jsou i generální partnerství s fotbalovými kluby (Sparta Praha, Sigma Olomouc, AS Trenčín, Spartak Trnava). Tipsport působí v České republice už třicet let, déle než dvě dekády je jedničkou na trhu s aktuálním podílem téměř 70 procent. Na Slovensku převzal pozici lídra letos.