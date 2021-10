Zásilkovna zahájila na svých depech provoz robotických třídiček PackMan. PackMani jsou AGV vozíky, které uvezou zásilky s hmotností až 15 kilogramů o rozměrech 40 x 40 x 50 centimetrů. Zásilkovna je první společností v Evropě, která začala v takové míře zařízení využívat.

Roboti dokážou jezdit a třídit zásilky na jedno nabití dvě hodiny a nabíjí se pouhých 10 minut. Oproti dosavadnímu systému, kdy zásilky třídili lidé, dokážou roboti za hodinu odbavit a roztřídit více než 10 000 zásilek, což je dvojnásobek ve srovnání se stávajícím režimem. Ke svému provozu roboti potřebují lidskou sílu, jelikož zaměstnanec musí načíst zásilku do elektronické čtečky, aby robot poznal, kam má zásilku zavést. Následně člověk zásilku na robota naloží a PackMan ji doveze do příslušného shozu. PackMani tak pracovníkům depa umožní, aby se věnovali práci, ve které jsou lepší než roboti. Investice do PackManů a okolní infrastruktury se pohybuje zatím v řádech desítek milionů korun.

„Robotika nabízí v našem oboru rozsáhlé možnosti využití. Jsem velmi potěšena, že se mi podařilo myšlenku robotizace našich procesů před časem uvnitř ve firmě prosadit a postavit naprosto skvělý vědecký tým, se kterým jsme projekt robotických třídiček po zhruba roce dotáhli až do fáze praktického využití. Zásilkovna tím potvrzuje roli technologického lídra a inovátora,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta. „Hledali jsme řešení, které bude při rychlém růstu Packety, rychle škálovatelné, tedy jednoduše rozebíratelné a přenosné. Tyto požadavky PackMani splňují. Když budeme potřebovat, můžeme je převézt z jednoho depa na jiné a posílit tam provoz. Naším cílem není zcela nahradit lidskou sílu, PackMani mají kolegům a kolegyním na našich depech především usnadnit jejich práci. Je to produkt, který můžeme jednoduše škálovat a zároveň nám jedno robodepo umožní odbavit více než deset tisíc zásilek za hodinu. Robodep můžeme v rámci jednoho depa postavit hned několik.”

Simona Kijonková představuje PackMany

Zařízení má podobu dvoupatrového mola, okolo kterého jsou malé skluzy pro výhoz zásilek. Po molu se pohybují roboti PackMani, kteří převáží zásilky k danému skluzu. Zaměstnanec depa napípne u vstupu zásilku, čímž dá informaci do centrálního systému, kam tato zásilka má směřovat –⁠ dejme tomu, že na depo v Brně. Pak zásilku položí na PackMana a ten díky napojení na systém přesně ví, ze kterého skluzu padají zásilky směr Brno, a tedy ke kterému výstupu má jet.

„Téma automatizace a robotizace na depech rezonuje v naší skupině Packeta zhruba tři roky. Je to ale velmi složité zavést do praxe. Protože systém třídění čistě lidskou silou, kterou jsme disponovali doposud, funguje skvěle, a potřebovali jsme tak dobře propojit lidskou sílu s tou robotickou. Do projektu jsme se intenzivně pustili přibližně před rokem. Dnes robot zatím neumí vážit a skenovat, a právě v další fázi pak začneme řešit, jak obohatit naše třídící molo o skener, váhu a kameru, abychom procesy v maximální možné míře zautomatizovali. Plánujeme, že v budoucnu budeme robotizovat i věci kolem PackMana. Tedy aby typově odlišný robot mohl vozit i klece, případně nakládat zásilky. Ale to se bavíme o budoucnosti za několik let,” uvádí Tomáš Dort, ředitel projektu robotizace dep – PackMan.

Při výběru robota byla důležitým parametrem výdrž baterie. PackMan dokáže na jedno nabití jezdit až 2 hodiny a nabíjí se jen 10 minut. Měl by vydržet až 10 000 nabíjecích cyklů, takže má velmi dlouhou životnost. Na velká mola na depech stačí pro běžný provoz jen čtyři nabíječky na jednom patře. Kromě toho mají roboti i skvěle vyřešené navigování. Jezdí po speciálních podložkách s čipy, přes které jsou navigováni směrem k centrálnímu systému řízení. Zásadní je také velmi dobrá kvalita materiálu a koleček.