Nejdůležitější je to, co je uvnitř? Ne vždy je to pravda. Jakou roli hraje v investicích do brandu obal produktu a jaké jsou jeho současné trendy? O tom si povídáme s Petrem Hajdou, ředitelem divize Packaging brněnské tiskárny POINT CZ.

Proč investovat právě do packagingu?

Díky moderním technologiím se zvyšuje kvalita výrobků a začínají se rychle stírat jejich unikátní vlastnosti. Rozdíl mezi produkty je často pouze v brandu. Investice do packagingu jsou o využití příležitosti se odlišit a o emocích, které hrají při samotném výběru důležitou roli. Neotřelý obal udělá lepší službu než nákladný marketing, nehledě na to, že je možné díky němu oslovit i další cílovou skupinu.

Jak přistupují značky k těmto investicím?

Kdysi platilo, že čím byl dražší produkt, tím byla značka více ochotna investovat do obalu, to se v poslední době hodně mění. Nadnárodní značky průměrně investují 0,1 – 0,5 % ceny produktu do obalu, kdežto nové značky jsou ochotny investovat do kvalitního packagingu až 20 % hodnoty produktu. Je to trend, který vidíme zejména u nových progresivních značek.

Jaké jsou další aktuální trendy v obalech?

Na špici zůstávají stále obaly s důrazem na ekologii. Mnoho značek řeší recyklaci, ale jen málo z nich si uvědomuje i mnohem důležitější aspekt, a to je redukce. Je potřeba se začít zaměřovat na snižování množství použitého materiálu, a tím generovat méně odpadu.

Neznamená redukce obalu krok zpět?

Při redukovaném množství materiálu je možné použít kvalitnější papír s nižší gramáží, vše záleží jen na konstrukci. I když bude návrh obalu „šetrnější,“ může působit mnohem luxusněji. Nespornou výhodou je také marketingová informace, kolik tun odpadu ročně značka tímto obalem ušetřila a uchránila tak přírodu.

Čeho by se značky neměly bát?

Klienti se často obávají kreativity, zvýšených nákladů a technologické náročnosti. My jim ukazujeme, že složité konstrukce umíme nejen vyrobit, ale dokážeme přitom i ušetřit. Rozšířili jsme naše technologie, díky tomu náročné obaly, které se kdysi musely kompletovat ručně, zvládáme zpracovávat strojově, což minimalizuje náklady i čas. Není nutné ani tlačit na cenu materiálů, velké sumy se dají ušetřit právě díky jednodušší konstrukci a skládání. Náklady na nový obal se zvednou na kusu pouze o koruny, celkový dojem se tím ale zvýší několikanásobně.