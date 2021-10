Oficiální vodou Oktagonu je nově Budiš, partnerství se týká i brandů Nikolaus Vodka a Borovička Borec.

Organizace smíšených bojových umění Oktagon MMA spojila síly se společností St. Nicolaus a vodou Budiš. Na turnaji Oktagon 27 v Bratislavě poprvé představila nově uzavřené partnerství a značky Nikolaus Vodka, Borovička Borec.

Společnost St. Nicolaus je největším slovenským výrobcem lihovin. Vedle známých značek jako Nicolaus Vodka Extra Jemná či Borovička Borec přináší pro Slovensko, Českou republiku či Maďarsko i další alkoholové značky jako bylinný likér Demänovka, destilát Zbojnicka, vodku Russian Standard nebo vína Slovenské Vinice.

„Dlouhodobě jsme se poohlíželi po sportovní akci, která by korespondovala s našim nastavením a oslovovala by podobně smýšlející publikum, jaké oslovuje naše společnost. Oktagon vnímáme jako sportovně-společenský fenomén,“ říká brand manager Tomáš Trstenský. „Atmosféra turnajů dokáže strhnout celé publikum, zápasníci podávají neskutečné výkony a vytvářejí nezapomenutelné zážitky. Oktagon je oslavou umění bojových sportů u nás, my zase umíme zprostředkovat příjemné chvíle spojené s oslavou vítězství. Jsme rádi, že můžeme být součástí této atmosféry,“ dodává.

Jednou z hlavních tváří společnosti je i legendární slovenský bojovník Attila Végh, který se poprvé objevil v kampani „Objev sílu skutečného Borce“ v loňském roce. Právě Borovička Borec ilustruje hlavní myšlenku střetnutí, tedy sílu spojenou s uměním férového boje.

Nikolaus Vodka je pak vůbec nejprodávanější slovenskou značkou alkoholu. „Obě značky výborně doplňují hlavní myšlenku turnajů, kterou vykresluje vytrvalost, disciplína, férový souboj a nakonec i radost z vítězství,“ popisuje myšlenku navázání dlouhodobého partnerství Trstenský.

Spolu s dvěma alkoholovými značkami získal Oktagon také novou oficiální vodu. Společnost Budiš je lídrem v segmentu minerálních vod na Slovensku se sortimentem více než stovky značek. „Náš organismus ztrácí sportem a fyzickou aktivitou množství minerálních látek, které je třeba doplňovat. Minerální voda Budiš disponuje funkčními zdravotními benefity, které dodají tělu energii a potřebné látky na to, aby mohlo dále fungovat v té nejlepší formě,“ vysvětluje brand manager Vladimír Krescanko.

„Toto partnerství mezi organizací Oktagon a společností St. Nicolaus vnímáme jako strategicky důležité. Jsme rádi, že jsme našli směr a nastavili spolupráci tak, abychom společně rostli na českém i slovenském trhu,“ doplňuje marketingový ředitel Oktagonu Nikolas Pátek.