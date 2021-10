Oblast e-commerce v České republice nadále roste. Ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl obrat tuzemských e-shopů 46,77 miliard korun, což je o 20 procent více než v roce 2019. Během léta, které je obvykle nejslabším obdobím roku, přibylo v Česku 2 860 nových e-shopů. Podle společnosti Shoptet jich zde aktuálně funguje 42 173.

I přes rekordní výsledky v roce 2020 se českým e-shopům stále daří růst. Covidová opatření oblasti e-commerce bezpochyby pomohla v rychlejším růstu, i přesto si však e-shopy i ve třetím čtvrtletí letošního roku dokázaly v meziročním srovnání udržet rostoucí tendenci.

„Situace okolo koronaviru bezpochyby pomohla odvětví e-commerce k rychlejšímu růstu. Nárůst ve třetím kvartálu letošního roku sice zpomalil, ale v meziročním srovnání se obrat e-shopů stále zvyšuje,” komentuje vývoj Samuel Huba, CEO společnosti Shoptet, která má pod svými křídly již více než 28 000 e-shopů a působí v Česku, na Slovensku a Maďarsku.

„Předvánoční nakupování a s tím spojená přeprava zásilek je pro celou e-commerce vždy obrovská výzva. V letošním roce bude s uspokojením poptávky pomáhat stále rostoucí síť automatických výdejních boxů. Vidíme to na našich Z-BOXech, do kterých jsme od loňského podzimu doručili již téměř milion zásilek. Klienti na na nich oceňují to, že jsou bezobslužné a nepotřebují být pro svůj provoz napojení na elektrickou síť, výhodou je také samozřejmě jejich dostupnost v režimu 24/7,“ říká Milan Šmíd, marketingový ředitel společnosti Packeta, majitele Zásilkovny.

Nárůst oproti roku 2019 je i v letním období výrazný

Oproti druhému čtvrtletí letošního roku zaznamenaly e-shopy v červenci, srpnu a září pokles nákupů, což potvrzuje i snížení ceny za průměrnou objednávku. Za tu lidé ve třetím čtvrtletí utratili v průměru 1 759 korun. V letošním roce byla tato částka nejvyšší v květnu, kdy se vyšplhala na 2 080 korun. Zároveň se v daném období rozšířil trh o 2 860 nových e-shopů.

„Letní měsíce v e-commerce znamenají ve srovnání se zbytkem roku povětšinou nižší tržby a ani letošní rok není výjimkou. Pokud však srovnáme stejné období v roce 2019, tedy před všemi proti covidovými opatřeními, je nárůst tržeb výrazný, a to přibližně o 20 procent. Lidé si online nákupy oblíbili a e-commerce má v sobě i do budoucna velký potenciál,” říká Huba.

Vzrostl zájem o nepeněžní investice

Nejvíce rostoucí kategorií v daném období ve srovnání s druhým čtvrtletím letošního roku byla oblast sběratelství. A to konkrétně o 145 procent. Nárůst se týkal zejména e-shopů, které nabízejí investiční zlato a numismatiku.

„Nárůst zájmu o drahé kovy v podobě mincí nebo slitků pozorujeme již od prvního čtvrtletí roku 2019 a pokračuje i v současné době. V souvislosti s omezeními, které byly zavedeny na základě opatření COVID, se spousta klientů přesunula do online prostoru. Pro Českou mincovnu to znamenalo nárůst prodejů přes e-shop o více jak 30 procent. K významným vlivům zvýšeného zájmu o ryzí kovy v poslední době přibývá i mediální informace ohledně míry inflace,“ říká Jaroslav Černý z České mincovny.

Druhý největší mezikvartální nárůst (o 37 procent) zaznamenaly e-shopy s erotickým zbožím. „O třetí místo se dělí sektor cestování a kosmetiky, oba vzrostly zhruba o 28 procent. Naopak nejvyšší pokles pocítila kategorie květin a zahradničení,” doplňuje Huba.