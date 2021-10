Když nejen americké profiligy slaví významné výročí, často se to hemží bývalými i současnými hvězdami. Basketbalová NBA si pro oslavu 75. ročníku vybrala jako ústřední postavu herce Michaela B. Jordana. A samozřejmě nesměl chybět ani tragicky zesnulý Kobe Bryant.

Koš na příjezdové cestě před domem, jako v stovkách tisíc amerických domácností. Na cestě zastaví školní „hoopbus“, který řídí Michael Jordan (tedy ne samotný Michael Jeffrey Jordan, ten se bůhví proč neobjeví), ale herec Michael B. Jordan a veze děti sousedstvím do školy, přičemž míjí pár sousedů. Aby poetika byla dokonalá, hned první dvě hvězdy, které se v téměř tříminutovém videu objeví, jsou hráči, jimž NBA vděčí za současnou popularitu. Byly to právě líté boje osmdesátých let, které stvořily rivalitu mezi „zlatými hochy“ z Los Angeles Lakers Magica Johnsona a “dříči“ z Boston Celtics Larryho Birda. Až poté přišlá éra létající Mika, který udělal z NBA globální byznys.

Úžasný mix plný odkazů na skvělé momenty historie, nejlepší hráče a legendy, které autobus zvídavých dětí míjí, dávají obrovský tvůrčí prostor a agentuře Translation se spot NBA Lane povedl. Dlouholetí fanoušci tam najdou řadu momentek typických pro řadu hráčů i trenérů. A nebyla by to Amerika, aby se neopomenulo vzdát hold i Kobe Bryantovi, který tragicky zahynul při pádu helikoptéry. A na konci nesmí chybět ani Bill Russell, majitel jedenácti titulů šampiona (devět jako hráč a dva jako trenér), který jen s úsměvem podotkne, že „Hra se stává stále lepší“.

„Nebylo jednoduché dát dohromady tolik legend a hráčů, aby pomohli odvyprávět příběh ligy a jsme rádi, jak výsledek dopadl. Klip vznikl jak pro dlouholeté a náruživé diváky, tak i pro nové k oslavě 75 let NBA,“ uvedla CMO NBA Kate Jhaveri pro Adweek. Podle ní si v klipu najde svůj moment každý fanoušek napříč všemi generacemi.

Letošní sezona slibuje napínavou podívanou, na Západním pobřeží budou mezi favority patřit Los Angeles Lakers s LeBronem Jamesem a dalšími veterány, na východě se vytvořil silný tým v Brooklynu. V nadcházející sezoně se představí i dva Češi, vedle rozehrávače a kapitána reprezentace Tomáše Satoranského, který byl vyměněn z Chicaga Bulls do New Orleans Pelicans také křídelník Vít Krejčí v dresu Oklahoma City Thunder.

Spot Title:

2021 75th Anniversary NBA Lane

Brand/Client Team: NBA

Chief Marketing Officer: Kate Jhaveri

VP Marketing: Kelley Walton

Senior Director of Marketing & Advertising: Katie Papelian

Senior Advertising Manager: Alexander Wood

Advertising Associate: Caroline Abrams

Creative Consultant: Rudy Crew

International Advertising and Content Manager: Matt Halliwell Associate Vice President Promotions and PSAs: Caryn Pace Senior Manager Content Promotions and PSAs: Cory Zalewski

Agency: Translation

Chief Executive Officer: Steve Stoute

President: Ann Wool

Chief Strategy Officer: Sandi Preston

Head of Client Services: Susanna Swartley

Executive Creative Director: Jason Campbell

Group Context Director: Joel Rodriguez

Creative Director: Mina Mikhael

Creative Director: Steve Horn

Senior Art Director: Johana Martinez

Senior Copywriter: Chanae Reed

Strategy Director: Eric Lopez

Context Strategist: Alex Glaum

Context Strategist: Zach Brown

Head of Integrated Production: Alison Hill

Executive Producer: Laura Ferguson

Junior Producer: Rebecca Parra

Business Affairs Manager: Gail Uhlar

Senior Account Director: David Mintz

Account Supervisor: Taylor West

Account Executive: Victoria Jean-Pierre

Production Company: SuperprimeDirector: Rick Famuyiwa / Emmett Malloy

Managing Director: Rebecca Skinner

Executive Producer: Charlotte Woodhead

Executive Producer/Line Producer: William Green

Head of Production: Matt Sanders

Director of Photography: Matty Libatique

Editorial Company: RPS

Editor: Jamie Foord / Chris Mitchell

Assistant Editor: Jack Kanner / Ollie Nevin

Executive Producer: Eve Kornblum

Producer: Jenny Greenfield

VFX Company: Parliament

Color Grade: The Mill

Colorist: Mikey Rossiter

Color Assists: Stephanie Park, Aaliyah Lambert

Senior Producer: Evan Bauer

Sound Design & Mix: Barking Owl

Sound Design: Gus Koven

Mix: Matt Keith

Music Editor: Houston Fry

Creative Director: Kelly Bayett

Executive Producer: Ashley Benton

Song: “Apache”

Artist: The Incredible Bongo Band