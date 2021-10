Startuje první kampaň Madety, která vznikla ve spolupráci s pražskou agenturou Zaraguza. Spoty v produkci Flux Films se točily na analogový film.

Tradiční česká mlékárna Madeta, která je největším výrobcem mléčných produktů u nás, připravila ve spolupráci s kreativní a strategickou agenturou Zaraguza Praha kampaň na propagaci řady plátkových sýrů Sýrařův výběr. Kampaň „Sýrařem od narození“, která je prvním počinem v rámci navázané spolupráce mezi Madetou a Zaraguzou, bude nasazena koncem října nejen v TV, ale také v tisku, rozhlase a online.

Spolupráce mezi Madetou a pražskou Zaraguzou započala v létě tohoto roku pozvánkou do tendru na komunikaci sub-brandu Sýrařův výběr. Agentura přinesla do tendru tři kreativní řešení, z nichž si klient vybral to, které staví na reálné postavě mistra sýraře, pana Josefa Pánka, který v Madetě působí již od roku 1971. Koncept „Sýrařem od narození” dává divákům nahlédnout do dětství mistra sýraře a posléze ho přenáší do současnosti, kdy mistr Pánek představuje řadu výběrových sýrů.

Televizní spot o délce 30 sekund byl točen na klasický analogový film v malebné krajině jižních Čech, která je pro Madetu typická. V televizi bude k vidění od 25. října. Produkci kampaně zajišťovala společnost Flux Films. Režie spotu se chopil zkušený režisér Pavel Soukup, mistrem kamery byl Radim Střelka.

„Spolupráce mezi Madetou a Zaraguzou Praha probíhala velmi dobře již od prvního setkání, kdy byl největším ‚problémem‘ výběr pouze jednoho z navržených konceptů. Že máme o spotu podobnou představu, se pak potvrdilo při tvorbě kampaně. Chtěli jsme ukázat, že za sýry stojí skutečný člověk a ‚Sýrařův výběr‘ není jen pouhý marketingový název. Společnými silami se tak podařilo vytvořit vizuálně silnou komunikaci, která nejen že představuje produkty, ale také v sobě nese příběh značky a jejího hlavního hrdiny, mistra Josefa Pánka,“ uvedl Jan Žížala, produktový manažer Madety.