Český srovnávač Srovnejto.cz se zapojil do projektu Bezpečně na cestě, s jehož pomocí skupina Active Radio společně s BESIP a dalšími partnery podporuje bezpečné chování všech účastníků silničního provozu. Odborníci budou diskutovat v novém podcastu Nepodceňto.

Formou zábavných podcastů Nepodceňto, kdy ve studiu debatují odborníci se známými osobnostmi, jako je profesionální cyklista Roman Kreuziger či moderátor Pavel Cejnar, se posluchači dozvědí tipy, jak se zachovat v kritických momentech za volantem, jak postupovat ve sněhové vánici či při srážce se zvěří, ale například také to, jak zabezpečit dům před odjezdem na dovolenou nebo na co rozhodně nezapomenout při cestě do zahraničí.

Za účelem vzniku podcastu Nepodceňto se Srovnejto.cz spojilo s koordinátorem bezpečnosti pod Ministerstvem dopravy ČR. Sérii Nepodceňto poté Srovnejto.cz rozjelo od srpna. V jednotlivých dílech se zaměřuje na specifické problémy na cestách, jako jsou kolize mezi řidiči a cyklisty, jízda v bouřce nebo odlišné dopravní předpisy v zahraničí. „Ve Srovnejto.cz se chceme dlouhodobě podílet na zvyšování bezpečnosti na silnicích, a proto vznikl podcast Nepodceňto. V něm lidem přinášíme užitečné informace, které třeba neznají z autoškoly, nebo pravidla, která se mění v čase. A že jich není málo. Díky nim účastníci silničního provozu již nepodcení bezpečnou jízdu. Vzhledem k tomu, že velká část našich služeb je zaměřená na motoristy, máme k této oblasti blízko a dlouhodobě nás trápí statistiky dopravních nehod na českých silnicích,“ vysvětluje Josef Matějovič, který od letošního června působí ve skupině Srovnejto jako Head of Marketing. Podcast se podle něj ale neomezujeme pouze na řidiče. „Posluchači se například také dozvědí, jak si před dovolenou zabezpečit dům, aby omezili výdaje, předešli havárii v domácnosti, nebo dokonce vloupání. V jiném díle jsme zase mysleli na mazlíčky – jak jim cestování co nejvíc zpříjemnit a užít si společnou dovolenou bez zbytečného stresu jak pro zvíře, tak pro majitele,“ dodává Matějovič.

Trable ze života umělců i sportovců

Do podcastu Nepodceňto si moderátorka Tereza Tobiášová zve hosty z řad odborníků na jednotlivé oblasti v dopravě i známé osobnosti z kultury a showbyznysu. Ve společném rozhovoru rozebírají zkušenosti z provozu v každodenním životě a na nich posluchačům ukazují, jak reagovat, aby z nich vyvázli bez poškozeného auta a především bez zranění. „Díky hostům z řad celebrit má celý pořad nádech zábavné show, během níž se ale posluchači od odborníků dozvídají spoustu důležitých informací, které mohou na silnicích zužitkovat prakticky okamžitě. Jednotlivá témata navíc vycházejí ze zkušeností, které hosté každý den zažívají v běžném provozu. Posluchači se tak s nimi mohou ztotožnit lépe, než například u nahraných výukových a preventivních dopravních videí,“ popisuje moderátorka Tereza Tobiášová.

Josef Matějovič

V jednotlivých dílech se posluchači zatím mohou setkat například s herečkou Hanou Kusměrovou, hvězdou seriálu Most Zdeňkem Godlou, muzikantem a stand-up komikem Vojtaanem, několikanásobným účastníkem Tour de France a ambasadorem projektu Ukaž respekt Romanem Kreuzigerem, řidičem – youtuberem Josefem Chodounským alias Rezistorem, ale i odborníky, jako je ředitel BESIPU Tomáš Neřold, expert na bezpečnou jízdu Jan Faktor, instruktoři z mosteckého polygonu nebo pojišťovací expert Martin Daneš, který radí, jak postupovat, když už se řidič do svízelné situace dostane. Hosté jsou vybíráni podle témat, která jsou jim blízká a ke kterým mají co říci, ať už se jedná o zvládání vozidla v nepřehledných úsecích, kolizi s jinými dopravními prostředky nebo přípravu na road trip. Jednotlivé díly podcastů si mohou posluchači přehrát na platformách Google podcasty, Apple podcasts, Spotify a nepodcento.cz.