E-shop s nábytkem a bytovými doplňky Bonami, který provozuje od minulého roku také vlastní prodejny a službu Bonami kurýr, spouští novou kampaň.

Ve svých vánočních spotech se vrací k tomu, co dělá sváteční chvíle svátečními a co pomáhá vytvářet neopakovatelné vzpomínky: k nenápadným hrdinům Vánoc, kteří se budou objevovat až do konce listopadu v TV spotech, na YouTube i v display reklamě napříč českým, slovenským, maďarským a letos poprvé i rumunským trhem.

Skupina spotů a vizuálů odkazuje k přirozeným společníkům Vánoc, kteří provází sváteční chvíle od prvních náznaků pečení po odpočinek při pohádkách.

„Uvědomili jsme si, že drtivá většina našich vzpomínek na Vánoce je spojena s nábytkem – s židlí, na které balancujeme při zdobení stromečku, se stolem, u kterého zdobíme cukroví, se sedačkou, na které se radujeme z dárků. A tak jsme chtěli tyto okamžiky reflektovat i v kampani,“ říká Lucie Šuláková, brand manažerka Bonami.

„Když jsme přemýšleli, na čem postavit vánoční kampaň, vzpomínali jsme na to, s čím jsou pro nás svátky spojené. Uvědomili jsme si, že vedle rodiny vznikají nejkrásnější vánoční vzpomínky i právě díky nábytku. Já už od malička balancuju na stejné rozvrzané židli při zdobení stromečku. A co ten stůl, který se rozkládá jen jednou ročně, aby se u něj sešly všechny ženy z široké rodiny a nazdobily spolu cukroví u svařáku? Nebo sedačka, kde se přejedení k prasknutí pak radujeme (i z nechtěných) dárků? Každému z nás se vynořila alespoň jedna vzpomínka zaměřená na nenápadné hrdiny Vánoc, bez kterých by to ale nešlo – na naše milované kousky nábytku,“ dodává.

Televizní spot se třemi zmiňovanými nenápadnými hrdiny – židlí, stolem a pohovkou – poběží v průběhu října a listopadu na kanálech skupiny Nova, JoJ i na maďarských a rumunských televizních kanálech.

„V kampani jsme se zaměřili na jednoduchost, základní typy nábytku i doplňků. Nehrajeme přehnaně na city, netlačíme vánoční náladu, důležitá je pro nás atmosféra, kterou mají díky drobným detailům spoty i vizuály evokovat,“ doplňuje Šuláková s tím, že na kampani Bonami spolupracovalo s agenturami Czech Promotion a final_2. Reklamu režíroval Janek Cingroš, za produkcí stál Lukáš Venclík

Celkový budget na kampaň přesáhl 20 milionů korun, z nichž většinu Bonami investuje do televizních spotů, menší část pak do YouTube a dalších online a offline formátů.