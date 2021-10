Hospodářské noviny dnes představily novou podobou svého webu HN.cz, který prošel nejen grafickou, ale také generační technologickou proměnou.

„Cíl je jednoduchý. Jeho návštěvníci by si měli odnést ještě více informací a čtenářských a posluchačských zážitků. Zároveň se tímto s velkým vděkem loučíme s iHNedem, jenž byl první vstupní branou Hospodářek do on-line světa a provázel nás téměř dvacet let. Děkuji všem současným i bývalým kolegům, kteří se podíleli na jeho vývoji a dávali mu smysl díky svým článkům,“ uvedl Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin.

Nový HN.cz je přehlednější, organicky do sebe integruje nové obsahové formáty, jako jsou podcasty a newslettery, a zároveň zdůrazňuje nejvyhledávanější rubriky Byznys, Investice, Reality a Komentáře. Jeho architektura je od počátku stavěná pro potřeby paywallu, tedy placených článků. Na přihlášené uživatele také na konci každého článku čeká další obsah doporučený personalizovaně podle předchozích zájmů a preferencí. Jasně daný prostor dostaly také partnerské projekty Be Native.

Novou podobu webu navrhlo studio Švejda Goldmann, které s Economií dlouhodobě spolupracuje a stojí za řadou úspěšných zpravodajských a publicistických webů v Česku. „Nový design pracuje s obsahem jako celkem. Speciální projekty mají svůj speciální prostor, multimediální zprávy poznáte na první pohled a přihlášení k newsletterům je nedílnou součástí textu. Zároveň jsme i v designu dbali na podpoření základní myšlenky, že platit za kvalitní obsah je normální,“ komentuje výslednou podobu Jakub Goldmann. Podílel se na ní také designér a brand architekt Lumír Kajnar, který měl na starosti především sladění digitální a papírové verze Hospodářských novin.

Aktuální web HN.cz je součástí proměny, kterou Hospodářské noviny za poslední rok redakčně prošly. „Změnili jsme design novin, provázali ho s HN.cz, začali jsme se orientovat ještě více na delší publicistické články a zpravodajství z byznysu a ekonomiky. Rozjeli jsme také nové audio formáty a celou tuto naši cestu jsme si pracovně pojmenovali ‚digital-first‘. Chápeme, že konzumace informací se přesunula do digitálního světa, ale zároveň jsme pyšní na náš prémiový papírový deník, který stále preferuje hodně čtenářů,“ doplňuje Mašek. Součástí změny je také průběžné vylepšování aplikace HN, která kombinuje jak aktuální zprávy z HN.cz, tak papírové noviny v PDF formátu.

Tištěné Hospodářky vycházejí od pondělí do pátku v nákladu bezmála 30 000 kusů a jejich čtenost dosahuje počtu 145 000 čtenářů, webovou verzi HN.cz navštěvuje přes milion reálných uživatelů měsíčně.