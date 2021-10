Dvě hlavní komerční televize zdražují dvouciferně. Přidává se online, rádia, tištěná média a zvažují to i provozovatelé venkovních ploch.

O zdražování televizní reklamy se na trhu hovořilo už několik posledních měsíců. Minulý týden obě hlavní komerční televize potvrdily předpoklady všech mediálních plannerů, když v průměru zdražily dvouciferně. A přidávají se i další média. Podle zatím posledních dostupných dat Nielsen Admosphere byly v srpnu reklamní výdaje meziročně vyšší napříč mediatypy. Za prvních osm měsíců dosáhl nejznatelnějšího zlepšení tisk (+ 10 %).

Například TV Nova se v příštím roce rozhodla zvýšit ceny v průměru o 12,5 procenta. „Televize je v rámci mediamixu nezastupitelná, má největší a cenově nejefektivnější zásah ze všech médií. Průměrná doba, kterou divák tráví u TV, je přes tři hodin denně, přičemž v meziročním srovnání je to ještě o něco více než vloni. Poptávka po TV reklamě je velmi

silná a očekáváme, že to tak bude i příští rok. To je hlavní důvod, spolu s celkovou inflací, proč u nás dochází ke zdražení reklamy,“ sdělil co‑CEO Novy Jan Vlček a připustil, že řada klientů ještě využila možnosti nakoupit dopředu za „staré ceny“. „Objem takto nasmlouvané reklamy je výrazně vyšší než v uplynulých několika letech,“ doplnil Vlček.

Zároveň si pochvaluje, že díky největšímu inzertnímu prostoru na trhu nemusí na Nově využívat 100 procent maximálního zákonného limitu ve vztahu k podílu reklamy na vysílání, a to ani na Vánoce. „Dlouhodobě se snažíme držet rozumnou míru reklamy, aby to bylo komfortní pro klienty i diváky. Celkově usilujeme o maximální efektivitu

plánování reklamních kampaní a na rozdíl od jiných subjektů na trhu dokážeme reagovat flexibilně i při pozdějším poptání kampaně. A to právě z důvodu největšího reklamního prostoru na trhu,“ shrnul.

Úspěšný podzim

Ke zdražení přistupuje i Media Club, který obchodně zastupuje stanice Primy. Ten zvýšení prezentuje v rozptylu od jedenácti do šestnácti procent. „Media Club nadále posiluje svou pozici lídra mezi komerčními skupinami ve strategické cílové skupině 15—69, což nás samozřejmě velmi těší. Start podzimní sezony se letos obzvlášť vydařil, především díky skupině Prima, jež se osmnáctkrát stala hvězdou večera a nad konkurencí pravidelně vítězila v hlavním vysílacím čase,“ říká obchodní ředitel společnosti Media Club Ladislav Dianiška a slibuje, že v roce 2022 nabídne Media Club klientům ještě větší provázanost jednotlivých mediatypů v rámci crossmediálních formátů i efektivnější plánování televizních spotů s ohledem na jejich cílové skupiny.

Velký zájem o televizní reklamu, který umožňuje stávající růst cen, potvrzuje i společnost Atmedia, jež zastupuje takřka tři desítky tematických televizních stanic včetně nejširšího portfolia dětských stanic na trhu. S ohledem na vysokou poptávku po reklamním prostoru i zvyšující se inflaci navýší cenu za televizní reklamu o 5 až 10 procent. „Podobně jako v několika posledních letech neplánujeme zvyšovat ceníkové ceny, reálné ceny se ovšem zvýší až o jednu desetinu. Podobně jako jiní hráči na televizním trhu musíme reagovat na vysokou poptávku po reklamním prostoru na našich televizních stanicích, který je vyprodán téměř po celý rok,“ přibližuje Michaela Vasilová, ředitelka Atmedia, důvody zdražování.

Vedle standardních obchodních balíčků nabídne svým klientům sponzoring Formule 1 či Zimních olympijských her v Pekingu. V souvislosti s vysokou poptávkou po reklamním prostoru Atmedia mapuje trh televizních stanic a chce dále rozšiřovat své portfolio. „S některými televizními stanicemi již jednáme o možném zahrnutí do našeho portfolia,“ sdělila Vasilová s tím, že současné portfolio televizních stanic umožňuje Atmedia oslovit každý měsíc v průměru 5,7 milionu diváků v cílové skupině od čtyř let, což je 58 procent celé televizní populace. V letošním roce podle Vasilové Atmedia pravidelně překračuje každý měsíc pětiprocentní podíl na sledovanosti v cílové skupině 15—69, který by měl s ohledem na avizovanou snahu rozšířit portfolio i nadále růst.

Dalo se to čekat

V mediálních agenturách už zdražení očekávají delší dobu a zadavatele na ně postupně připravují. „Signály o televizní inflaci přicházely od půlky roku a proto jsme s klienty už v předstihu řešili vyjednávání podmínek na rok 2022 na cenách roku 2021,“ říká David Krňák, chief media officer Publicis Groupe. Podle něj nelze očekávat, že by čistě z důvodu

inflace televizních cen došlo k zásadnímu přelivu TV investic do digitálu, protože přesun investic do online je dlouhodobý trend, který vychází primárně z hledaní té nejlepší kombinace investic do TV a onlinu jako dvou klíčových mediatypů. Proto se dominantní pozice TV a online bude dále upevňovat i v příštím roce.

