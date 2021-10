Mediální dům Czech News Center uvedl na trh vlastní herní aplikaci. Kvízuj nabízí každý den soutěže o finanční výhry i věcné ceny. Uživatelé se tak baví, a přitom mohou zpeněžit své znalosti. Aplikace je zdarma pro iOS i Android. Partnerům přinese nové zajímavé formáty zviditelnění.

„Vznik Kvízuj navazuje na naši vizi digitální transformace a posilování online aktivit. Je to další novinka v produktovém portfoliu, vychází z dat. Víme, že vědomostní hry patří k těm nejpopulárnějším. A pak známe naše čtenáře, víme, co je baví, a podle toho jsme aplikaci tvořili. Jak z pohledu mechaniky používání a soutěžení, tak i z toho obsahového, jakých témat a kategorií se kvízy dotýkají,“ říká k novince Adam Chudárek, který má v CNC na starost digitální transformaci v oblasti technologií a produktů.

Kvízuj je mobilní vědomostní aplikace, v níž uživatelé mohou každý den kvízovat o reálné peníze nebo jiné odměny. Prochází různými tematickými vědomostními kvízy a za správné odpovědi získávají takzvané coiny, směnitelné například za nápovědy nebo životy. Kromě denních finančně ohodnocených kvízů v šesti kategoriích (věda, umění, historie, geografie, sport a různé) na ně v aplikaci čekají také týdenní slosování a sponzorované soutěže o věcné ceny.

Kvízuj bude prvním produktem v portfoliu CNC, který využije formátu rewarded ads. „Za zhlédnutí vybraných připravených reklam získá uživatel různé odměny, které mu usnadní kvízování. Stejně tak má možnost získat další životy,” doplňuje Ivana Hronová, produktová manažerka aplikace. „Zajímavostí je, že název novinky jsme hledali se zapojením všech zaměstnanců, kteří pak rozhodli hlasováním o tom finálním,” podotýká Hronová.

Klientům nabídne Kvízuj kromě rewarded ads a klasických reklamních formátů i dva typy obsahového partnerství. Sponzorovaný kvíz, kdy partner vkládá do kvízu vlastní otázky, a sponzorovanou celou soutěž, kde se hraje o věcné ceny. „Aplikace sdružuje lidi, kteří rádi soutěží a dozvídají se nové věci. Je to typ uživatele, který se chce informace dozvědět, což je výhodou pro inzerenta. Navíc pak podle toho, co uživatele zajímá a baví, dokážeme nabídnout i propojení s komunikací v našich tištěných nebo online titulech a dalších mediatypech,” uzavírá David Začal, manažer online prodeje v CNC.