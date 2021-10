Jaký potenciál má rozšířená realita (AR) pro digitální marketing a kampaně velkých i malých značek? Jak kreativní můžete být díky AR? Je AR pro každého? Co přináší AR na sociální sítě? Může AR měnit naši realitu? Na ARfest Prague 2021 se dozvíte odpovědi od nejlepších AR kreativců z celého světa.

AR neboli augmented reality (rozšířená realita) je způsob, kdy skrze technologické zařízení – nejčastěji smartphone, obohatíte reálný svět o virtuálně vytvořené objekty. AR můžete znát třeba z tisíců oblíbených instagramových filtrů, nebo ještě dříve z populární hry Pokémon Go. Nakolik je to jen zábava a jaké možnosti skýtá např. v reklamě? Co všechno umí a kam směřuje její vývoj? Dočkáme se MR (mixed reality)? Co je to XR? To vše se účastníci dovědí už 22. 10. 2021.

V pražském Palladiu se v pátek 22. října chystá už druhý ročník jediného AR festivalu na světě. Návštěvníci se mohou těšit na sérii zajímavých přednášek a diskusí s největšími odborníky v oboru. Ať už z řad tvůrců nebo přednášejících ze společností jako např. Facebook, která je průkopníkem této technologie. „Jde o první festival na světě, jenž se věnuje rozšířené realitě, a jeho hlavním posláním je propojit nejlepší světové osobnosti a kreativce z oblasti AR se značkami s různorodým spektrem i širší veřejností. Díky tomuto dialogu můžeme rozšiřovat hranice naší reality a dělat ji ještě zábavnější pro všechny,” uvádí Pavel Max Vincenc, zakladatel festivalu.

Dále se účastníci mohou těšit na zástupce Amnesty International a ukázku AR potenciálu ve světě sociálních sítí. Virtuální vstupenky budou pro všechny zájemce k dispozici zdarma – stačí se zaregistrovat. Festival bude přenášen online živě z prostor pražského Palladia. Více informací naleznete zde: www.ARfest.cz.

Součásti programu ARfestu budou Palladium AR days – 20.-24.2021. V těchto dnech bude každý návštěvník Palladia moci zcela zdarma vyzkoušet ty nejoblíbenější světové AR filtry přímo v prostorách obchodního centra. V pátečním programu se představí více než 12 speakerů z celého světa. Chcete vědět víc? Tady je několik tipů na přednášky, které si nenechte ujít:

Marc Wakefield / EN

A jeho světově známý instagramový AR filtr Clown, nebo proslulý AR filtr pro Bono Vox z U2.

Trastour Vincent / FR

Jak získat organicky a bez budgetu 1 miliardu shlédnutí s AR?

Piotar Boa / IT

Zajímá vás fashion, a co AR fashion? AR fashion is the new black.

Kym Fiala / JAR

Poznejte svět virtuálních zvířátek z JAR v AR.

Amnesty International & Pavel Max Vincenc / CZ

Rainbow Madonna kampaň aneb Jak lze AR využít pro dobrou věc.