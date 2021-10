Po úspěšné spolupráci na značce Tesla svěřila společnost Witty agentuře MSL komunikaci dalšího brandu. Tentokrát se jedná o značku Timme. Obsahem spolupráce, která začala v říjnu, bude produktové i korporátní PR, a to v Česku i na Slovensku.

Společnost Witty s.r.o., pro kterou PR agentura MSL Czech Republic od března zajišťuje PR komunikaci značky produktů chytré domácnosti Tesla, svěřila MSL další z brandů, se kterými jako distributor pracuje. Produktovou i korporátní komunikaci bude lifestylový tým MSL nově obstarávat také pro značku Timme.

Vůbec první PR komunikační kampaň značky Timme bude zaměřená na produkty CBD. Později se k nim přidají další produktové řady, jako jsou například fitness oblečení nebo cvičební pomůcky. „Na začátku se zaměříme na edukační linku komunikace. Chceme lidem předat trochu více informací o tom, co CBD obnáší, co to naopak vůbec není nebo k čemu nám může být v životě prospěšné. Bude to taková osvěta“ popisuje první fázi komunikace Veronika Schieblová, Senior PR Consultantka, která má Timme na starosti. „Na začátku se budeme držet klasických PR nástrojů,“ dodává.

„S agenturou MSL máme velmi dobré zkušenosti. Oceňujeme jejich samostatnost, zodpovědnost i snahu věci opravdu dotáhnout do konce nebo je posouvat dál. Když jsme se zakladatelkou Timme, Tímeou Trajtaľovou, začali mluvit o možnostech PR komunikace, bylo pro nás MSL a konkrétně i Veronika jasnou volbou,“ komentuje další spolupráci Kateřina Czyžová, marketingová manažerka společnosti Witty s.r.o.

„Značku Timme jsem vybudovala od počátku. Byl to můj sen a jsem ráda, že se posouvá dále, a můžeme si tak dovolit více se soustředit na marketingovou komunikaci včetně PR,“ dodává Timea Trajtaľová, zakladatelka a CEO značky Timme a trojnásobná mistryně světa v bikini fitness.

Značku TIMME založila Timea v roce 2020. Zpočátku se firma soustředila na fitness oblečení a cvičební pomůcky. Postupně svou nabídku rozšiřuje o další produkty z oblasti zdravého životního stylu. Nejnovější produktovou řadou je kategorie CBD zboží, například v podobě kapiček podporujících lepší koncentraci, spánek nebo vyrovnávání se se stresem. MSL Czech Republic bude PR komunikaci Timme řídit současně na českém i slovenském trhu.