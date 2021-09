V září nastoupila na pozici vedoucí brandu Majda Mohelová. Reportovat bude napřímo marketingovému řediteli CZC.cz Milanu Dudovi.

V roli nové roli bude mít na starosti rozvoj značky CZC.cz, koordinaci kampaní pro B2C i B2B segmenty a pomůže nastartovat marketing nových projektů v oblasti chytré elektroniky.

Majda Mohelová působí v marketingu a PR více než šest let. Naposledy koordinovala projekty pro klienty napříč kategoriemi retail, FMCG nebo e-commerce v reklamní agentuře DDB. Prosadila se také kreativně, když jednu ze dvou účastí na festivalu Cannes Lions proměnila ve vítězství v kategorii pro tvůrce do 30 let Young Lions.

Na CZC.cz Majdu baví vývoj brandové image, odvaha firmy, která se nebojí jít příležitostem naproti a zároveň schopnost nebrat se smrtelně vážně. Radost jí dělá kyselá káva, chytří lidé, pokora a rychlý internet.