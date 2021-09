Zlínská značka Vasky prodala už 100 000 párů obuvi a z jejich interních výzkumů vyplývá, že ji zná třetina české populace. Vůbec poprvé se ve Vasky rozhodli do komunikačního mixu zařadit venkovní reklamu v Praze a Brně. Podruhé míří Vasky do televize, tentokrát s reklamou „Umění poctivé ševcoviny“. Plánují také zcela nové kolekce a netradiční spolupráce s dalšími českými firmami, jako je Preciosa.

Podzimní 360° kampaň ukazuje, že Vasky navazují na dlouholetou obuvnickou tradici. Ševcovina je umění. Stejně jako má v orchestru každý hudebník svou nezastupitelnou roli, která spolu s ostatními vytváří symfonii, tak i ve zlínské dílně každý švec svojí úlohou přispívá k poctivým kvalitním botám, u kterých všichni ví, kdo a kde je vyrobil. „Každý krok výroby bot má své opodstatnění a dohromady tvoří umělecké dílo. Protože se nám minulý rok televizní reklama osvědčila, rozhodli jsme se pro ni i letos. Cílem celé 360° kampaně je rozšířit naši cílovou skupinu a zvýšit povědomí o značce,“ vysvětluje Kamila Frolíková, marketingová ředitelka Vasek.

Kampaň kompletně vytvářel marketingový tým značky Vasky, který je zaštítěn agenturou inhubo, kterou založil Václav Staněk za cílem propojení marketingových týmů firem, kterých je součástí, tedy zejména Vasky, Bagind, Wuders a Paon. Kreativu pak měl na starosti brand manažer Dominik Kučera, jehož tým se skládá z content specialistů, copywriterů, a grafiků. Televizní reklama byla zajišťována částečně interně a částečně externě. Natáčela se v prostorách nové výrobny ve zlínském Svitu a do samotného natáčení byli zapojeni naši ševci a šičky a naše stroje z baťovské éry. Pro reklamu byla speciálně zkomponována hudba, do které jsou zapojeny zvuky strojů.

Limitovaná kolekce s absolventy Baťovy školy a nové střihy

U příležitosti 88. výročí Klubu Absolventů Baťovy školy práce Vasky připravili limitovanou edici Hillside ABŠ 88, která je ztělesněním umění ze Zlína. Tato limitovaná kolekce farmářek v modré kůži se znakem Absolventů Baťovy školy práce je dostupná ve velikostech 35 až 48 a je v prodeji pouze 6 dní, a to do 26. září.

Mezi bestsellery u Vasek patří oblíbené farmářky a také dámské Lydie. Na podzim Vasky přichází s jejich novou verzí. Mají vyšší podešev a díky hrubšímu vzoru na podrážce méně kloužou. Další změnou je zapínání na zip. Nové modely jsou nepromokavé a odolnější vůči vlhkosti.

Kolaborace s Preciosou

Dvě české značky, které navazují na tradici ikonických řemesel – obuvnictví a sklářství, se propojují a společně posouvají hranice technologií a designu. Společnost Preciosa přichází s inovací, a to křišťálem Spike Cone, který je možné aplikovat na různé předměty včetně bot. „Jsme vděční, že si Preciosa pro prezentaci svého nového produktu vybrala právě Vasky a společně můžeme světu prezentovat nový křišťál na třech modelech sliponů Leny. Kvalita a řemeslné zpracování jsou základními kameny naší značky, a proto je pro nás spolupráce s Preciosou, která to má stejně, tak atraktivní,“ popisuje Václav Staněk, zakladatel Vasek. Ve spolupráci s Preciosou Vasky vytvořili ještě další dva páry farmářek, které mají v plánu v tomto roce vydražit a výtěžek věnovat na dobrou věc. První společná kolekce dostupná i pro zákazníky by měla vyjít v první půlce příštího roku.