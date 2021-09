S jídlem roste chuť, s tržbami vize a ambice. Čím dál více e­‑shopů míří hledat zákazníky za hranice. Zkoušejí to jak přes online tržiště, tak i vlastními silami.

Podle studie konzultační společnosti Acomware v letošním roce zvýší investice pro expanzi na zahraniční trhy 14 procent domácích e­‑shopů. Přitom pro osm procent z nich představuje tato strategie hlavní způsob dalšího růstu. Vysoce konkurenční tuzemský trh na, němž aktuálně působí 42 tisíc internetových obchodů, je totiž pro řadu z nich z hlediska dalšího růstu nákladný a tak zkoušejí své produkty nabídnout stále častěji v zahraničí, přičemž se neomezují zdaleka jen na region střední a východní Evropy.

„S ohledem na konkurenční prostředí a zároveň vysokou kvalitu českých e­‑shopů je pochopitelné, že expanze do zahraničí pro řadu z nich přichází jako další krok v jejich rozvoji. Tradičně je prvním trhem, na který české internetové obchody cílí, Slovensko. Dále pak Maďarsko, Polsko, lákavé je Německo, Rakousko, ale také například Rumunsko. Někteří hráči ale míří prakticky do celé Evropy,“ říká výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.

Podle Adama Kurzoka ze společnosti Expando, která firmám pomáhá s expanzí na zahraniční trhy, je na českém trhu řada e­‑shopů, které už generují větší část tržeb v zahraničí. Jmenuje například Sportobchod.cz, Astratex, Kytary.cz, Metalshop nebo eFitness. „Myslím, že do pěti let bude 30 procent obratu českých e­‑shopů tvořeno ze zahraničí — je to ostatně nutnost, protože stejnou část si ukousnou zahraniční prodejci na českém trhu,“ říká Kurzok.

E­‑shopy z Česka mohou do zahraničí vstoupit po vlastní ose, nebo také využít služeb některého z rychle rostoucích tuzemských online tržišť. Pokud se e­‑shop rozhodne pro expanzi vlastní cestou bez tržiště, tak nejčastějším cílem jsou podle Samuela Huby, CEO Shoptetu, primárně CEE země v následujícím pořadí: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a dále na východ. Kvůli silné konkurenci a dominantnímu postavení skupiny Allegro se často vyhýbají polskému trhu. Pokud je expanze vedena přes online tržiště, zkoušejí primárně Amazon a míří často na západ do Německa, Francie, Itálie. V případě, že využíjí některého z tuzemských tržišť­ — Alzy, Mallu a dalších, tak tam často jdou „do všeho“ z hlediska nabídky daného tržiště. Výhodou tržišť je zejména rychlá možnost oslovit miliony potenciálních zákazníků celkem rychle a není třeba hlubší analýzy, spíš se naučit prodávat přes využívané tržiště. Pak se i rychleji přidávají další země.

Růst tuzemských tržišť

„U českých či lokálních marketplaces odhadujeme meziroční růst o přibližně sto rocent, zejména tím, že se zapojují další a další prodejci,“ říká Adam Kurzok. U Amazonu pozoruje asi 30procentní růst obratu u klientů, přičemž největším odbytištem je pro 60 procent z nich Německo, kvůli komplikacím v souvislosti s Brexitem třeba ve Velké Británii mírně ztrácí.

„Zapojení do velkých prodejních tržišť poskytuje menším e­‑shopům stabilitu a již vybudované zázemí, infrastrukturu a obchodní i marketingové know­‑how etablovaného partnera. V případě Alza Marketplace je to například logistická infrastruktura od doprav po robustní síť výdejních míst, široká zákaznická základna, ale i podpora zkušených IT týmů,“ říká místopředseda představenstva Alza.cz Petr Bena. Tržiště v rámci omnichannel strategie jednotlivých e­‑shopů doplňují dosavadní prodejní a komunikační kanály prodejců. Podle Beny partneři Alzy zvýšili v průměru svůj obrat o téměř 30 procent. „Za loňský rok a začátek letošního se připojily stovky nových partnerů, kteří aktuálně nabízejí několik set tisíc položek zboží. Obrat z této formy prodeje vzrostl loni o 300 procent a podobné tempo růstu drží i letos,“ uvádí Bena.

Celé téma si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 6. září 2021.