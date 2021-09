Virtuální konference SAP Industry Days 2021 se během čtyř dní zaměří na finanční služby (7. září), utility (8. září), výrobu (9. září) a retail (10. září), a to vždy od 10 do 16 hodin.

Digitální transformace je téma, které je aktuální prakticky ve všech společnostech. Firmy, které čelily krizi, řeší a řešily, jak moudře investovat do IT řešení, a jaké IT nástroje by měly být nasazeny jako první a jaké později.

Nejen tyto aktuální výzvy se budou diskutovat na Konference SAP Industry Days 2021, která bude plně virtuální, přinese interaktivní obsah, a především mnoho příběhů zákazníků a partnerů SAP.

Na online setkání budou mít účastníci možnost poslechnout si zkušené odborníky, inspirovat se současnými trendy a řešením obchodních výzev v příslušných oborech. Zároveň se dozvědí, jak naplánovat digitální transformaci a jak ji úspěšně uskutečnit. Získají také informace o obchodních řešeních, která pomohou nejen udržet konkurenceschopnost, ale také uspět v dynamicky se měnícím prostředí. Podrobnosti a bezplatná registrace na www.sap.cz/industry-days.