Online vystoupení Lady Gaga proběhne ve čtvrtek 30. září. Zákazníci Westfield získají exkluzivní přístup k vystoupení prostřednictvím streamovací platformy a ve fanouškovských zónách ve více než 20 centrech Westfield v Evropě a USA.

Fanoušci Lady Gaga a zákazníci Westfield z celého světa si mohou poslechnout skladby z jejího nového alba duetů s Tony Bennettem Love For Sale. Virtuálně a prostřednictvím celosvětové sítě center Westfield mohou zákazníci získat přístup k předprodeji alba Love For Sale skrze platformu Live.Westfield.com ještě před jeho oficiálním uvedením na trh 1. října a zapojit se do soutěže o osobní vzkaz přímo od Lady Gaga. Zároveň si mohou užít online vystoupení v oficiálních fanzónách v 21 centrech Westfield po celém světě v 11 zemích napříč USA, Velkou Británií a Evropou.

„Moc ráda zpívám jazzovou hudbu a těším se, až si všichni poslechnou mé nové album Love For Sale s Tonym Bennettem. Jsem vděčná společnosti Westfield, že mi pomůže přiblížit se fanouškům a mé vystoupení jim po celém světě zprostředkovat právě v době, kdy nemohu cestovat já za nimi,“ vyjádřila se Lady Gaga.

„Spolupráce s takovou ikonou hudebního světa, jako je Lady Gaga, je pro nás obrovskou příležitostí propojit zákazníky po celém světě virtuálně i fyzicky při uvedení jejího nového alba. Síť našich center Westfield umožňuje lidem setkávat se a sdílet nezapomenutelné zážitky, které přinášíme ve spolupráci s umělci a značkami. Je nám velkou ctí, že nyní můžeme takto velkolepý zážitek zprostředkovat fanouškům a zákazníkům zejména v našich nově rebrandovaných centrech a doufáme, že si ho všichni účastníci patřičně užijí,“ dodává Caroline Puechoultresová, Chief Customer Officer ve společnosti Unibail-Rodamco-Westfield.

„Po spolupráci se společností Westfield na mnoha živých hudebních vystoupeních plánujeme posunout vystoupení umělce opět na novou úroveň a zprostředkovat je zákazníkům center Westfield po celém světě jak v online prostředí, tak i mimo něj. Je to naše první společná akce, kdy budeme opravdu moci propojit fanoušky z celého světa. Fanoušci Lady Gaga si společně užijí její zpracování klasických jazzových skladeb ve streamovaném vystoupení nebo v některé z 21 fanzón v jedenácti zemích,“ popisuje Jurgen Grebner, Executive Vice President ve společnosti International Interscope Records.

V centru Westfield Chodov se v září a říjnu uskuteční řada dalších akcí a aktivací, včetně Back to School nebo Schwarzkopf Elite Model Look Casting.