Moonshot Platform je dítě pandemie, projekt bojuje za cíle udržitelného rozvoje, říká Yemi z JAD Production.

Zamysleli jsme se nad tím, v co smysluplného se dá eventová expertíza přetavit v době karantény. A zda je možné mít v této době větší přesah a doručit eventem, byť virtuálním, namísto hodnoty pro klienta, hodnotu pro společnost. A tak vzniklo digitální hnutí Mooshot Platform, popisuje choreograf, tanečník, producent a režisér Yemi A.D, který doufá, že se dostane mezi osmičku vyvolených umělců v letu japonského miliardáře do kosmu a podívá se na Českou republiku jako druhý kosmonaut z vesmíru.

Fyzické akce nahradily virtuální či hybridní eventy. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2023 bude 60 procent eventů hybridních. Vrátí se fyzické v četnosti jako před pandemií?

Myslím, že ne. Eventový trh stále prochází transformací, která stejně jako pandemie ještě neskončila. Vnímám tři pohledy — klientský, agentur a vývojářů eventů a třetí se týká financí. Co se týká klientů, i kdyby někteří na úrovni mezinárodních korporací chtěli pořádat eventy, nyní nemohou, protože to mají globálně zakázané. Další mají strach ne z hlediska zdravotních rizik, ale kvůli investici. Protože ve chvíli, kdy event objednají, se podmínky mohou změnit a akci stát zakáže. V agenturách zase došlo k obrovské fluktuaci lidí, kteří odešli do jiných odvětví. Když objednávám u partnerských agentur zajištění eventu, nemají kapacitu, přestože „práce je málo“. Zároveň se změnily sezony. Konference bývají typicky od dubna do června, nyní se nahrnuly do podzimu, protože je zrovna „otevřeno“. Třetí věcí jsou finance. Když se ve vedení firem rozhoduje, do čeho půjdou investice, jelikož eventy spadají pod marketingové rozpočty, tak je vzhledem k počtu kanálů a nejistotě kolem eventů velmi jednoduché poslat peníze jiným směrem.

Bude východiskem pořádat spíše menší lokální hybridní eventy?

Setkávání už nebude v profesním světě na takové úrovni jako dříve. Důležitý je totiž navíc pohled samotného účastníka eventu, u něhož došlo také ke změně. Najednou jsme se naučili mnohem lépe spořit svůj čas. To, co by dříve vyžadovalo dlouhou dobu, dokážeme najednou vměstnat do půl hodiny. Vezměte si, jakou hodnotu měla hodina mítinku před pandemií a jakou hodnotu má dnes? Myslím, že vnímaní času a naše percepce se posunula. V minulosti nebývaly mítinky na 15 minut, dnes je to běžné. Takže i naše uvažování o tom, zda se vydat na celodenní konferenci se posunulo. Až vše pomine a dostaneme se do rovnovážného stavu, naše zkušenost, co se dá nebo nedá stihnout za hodinu a do čeho se vyplatí čas investovat, už zůstane. A tímto způsobem návštěvníci vytvoří na pořadatele eventů tlak, aby k tomu při vytváření projektů přihlédli.

Co vnímáte jako největší změny, které covid v odvětví nastartoval?

Myslím, že během pandemie se ukázalo, kdo zastává jakou roli na trhu. Byly agentury, které potřebují objem a velké akce, další udávají směr s kreativou, jiné jsou orientované více technologicky. Řada věcí, ať už na poli aplikací nebo softwaru a technologií, vznikla kvůli pandemii. I náš projekt Moonshot Platform je dítě pandemie. Zamysleli jsme se nad tím, v co smysluplného se dá eventová expertíza přetavit v době karantény. A zda je možné mít v této době větší přesah a doručit eventem, byť virtuálním, namísto hodnoty pro klienta, hodnotu pro společnost. Moonshot Platform je digitální hnutí, které skrze konference a online impact galerii akceleruje organizace a jejich lídry, kteří bojují za cíle udržitelného rozvoje. Spojili jsme se s Aspen Institute CE a 30. září budeme pořádat už třetí virtuální konferenci Moonshot by Aspen, kde se budeme věnovat budoucnosti digitalizace a umělé inteligence. Platforma byla inspirována vesmírným projektem DearMoon Yusaku Maezawy.

Dostal jste se do předvýběru pro let do vesmíru právě v rámci mise DearMoon tohoto japonského miliardáře. Co by pro vás znamenalo dostat se mezi vyvolenou osmičku?

Jde o věc, která hýbe celým mým vesmírem. Zatím do vesmíru létali lidé z armády, kosmonauti, případně nedávno miliardáři, nyní poletí i umělci. Tento japonský filantrop vykoupil celý let a věnuje osm míst umělcům, kteří by měli reprezentovat lidstvo a mohou se inspirovat pohledem na Zemi. Při studiu Henry Crown Fellowship v americkém Aspen Institutu jsem o tom snu řekl spolužákům ve třídě a díky jejich podpoře jsem poprvé uvěřil, že se to může povést. Celý proces výběru je velmi dlouhý, bohužel o něm nemohu blíže mluvit. Úspěšně jsem ale prošel všemi zdravotními prohlídkami. Mělo by se rozhodnout už v řádu týdnů, věřím, že se mi to podaří a z vesmíru se podívám na Českou republiku jako druhý Čech čtyřicet let po Vladimíru Remkovi.

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 27. září 2021.