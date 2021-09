Startup Korkuma, který jako první v Česku umožňuje e-shopům prodávat zboží prostřednictvím živě vysílaných videí přímo na webu, si pro zajišťování komunikace s médii vybral agenturu Rubikon PR.

Tým Korkumy tvoří lidé, kteří již v roce 2019 společně pracovali na dnes už organicky rostoucí platformě Cinnamon a v jehož čele stojí CEO a spoluzakladatel Róbert Tarabčák. Cílem spolupráce je představit české veřejnosti a e-shopům nový projekt na trhu využívající živé vysílání neboli tzv. live commerce, které výrazně zvyšuje potenciál prodeje produktů a také snižuje množství vratek, se kterým se hodně e-shopů potýká.

Letošní průzkum McKinsey ukázal, že firmy zaznamenávají díky živým videím až desetinásobné konverze oproti prodejům bez videa. Nástroj Korkuma byl navíc vyvinut tak, aby jeho použití v rámci e-shopu bylo jednoduché a zvládl ho nainstalovat a využívat skutečně každý. Vytvoření a spuštění livestreamu videa je záležitostí několika málo minut. Produkt na videu pak názorně ukazuje člověk, se kterým zákazník může živě chatovat a dozvědět se tak všechno, co ho zajímá. Podobné projekty již několik let úspěšně fungují zejména v Asii a to hlavně v oblasti módy a elektroniky.

„Pro komunikaci Korkumy jsme hledali partnera, který se umí hýbat stejně rychle jako my a zároveň má zkušenosti s technologickými produkty. Zvažovali jsme více nabídek, ale jen do první schůzky s Rubikonem. Kombinace skvělého přístupu, neskutečně rychlé domluvy a doporučení z trhu nás přesvědčila, že tahle spolupráce bude fungovat,” uvedl Róbert Tarabčák, zakladatel a CEO Korkumy

„Komunikace Korkumy je pro nás opravdu jedinečnou příležitostí být u toho, kdy live commerce vstupuje na český trh. I když to tak dnes nemusí vypadat, věřím, že v blízké budoucnosti ji bude využívat většina českých e-shopů a jejich zákazníci si nebudou moci bez livestreamu své nákupy už ani představit,” říká Šimon Rákosník, CEO Rubikon PR.

O komunikaci Korkumy se bude starat Patrika Turková a startup se tak zařadí mezi e-commerce a technologické klienty, na které se Rubikon PR zaměřuje. Nejnovějšími firmami, které do týmu přibyly, jsou například strategická konzultační společnost Proficio nebo mezinárodní marketingová platforma ROI Hunter.