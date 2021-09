Rekonstrukce státu, která se už osmým rokem věnuje prosazování protikorupčních zákonů, před letošními volbami spustila svou zatím nejrozsáhlejší kampaň. Cílem kampaně je doručit k voličům data o tom, jak se politické strany i kandidáti staví k boji proti korupci a opatřením pro transparentní státní správu a co pro to dělali ve Sněmovně. Ta jsou dostupná na webu volebnipruvodce.cz. Rekonstrukce státu v týdnu před volbami doručí informační letáky do dvou milionů domácností.

Rekonstrukce státu po celé volební období sleduje, jak politici hlasují v oblasti boje proti korupci a transparentní státní správy. Před volbami pravidelně přináší vyhodnocení jejich aktivit, letos k analýze stovek hlasování ve Sněmovně připojuje i hodnocení volebních programů politických stran ve zmíněných oblastech a také přehled opatření, ke kterým se hlásí jednotliví kandidáti. To vše podpoří velkou informační kampaní.

„Boj proti korupci slibují politici velmi často a už dlouhá léta. Nyní ale máme obrovské množství dat, která jasně ukazují, kdo pro to opravdu něco dělá. Volební průvodce, na kterého vede naše kampaň, je vyvrcholením naší čtyřleté práce s politiky. Cílem přitom není voličům říct, koho mají volit, ale vést je k informovanému rozhodování. Věříme, že k tomu může přispět náš průvodce i další zdroje dat od odborných organizací,“ říká Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu.

Kampaň Rekonstrukce státu s názvem Volte hypervýhodně je založená na fiktivním prodeji produktů tradičně spojovaných s tématem předražených státních zakázek. Slevy u produktů mají znázorňovat peníze, které stát může ušetřit, když bude hospodařit transparentně a bez korupce. „Chceme voličům připomenout, že svým hlasem rozhodují mimo jiné o tom, kdo bude v následujících čtyřech letech rozhodovat o bilionech korun ve státním rozpočtu, a proto by měli vzít v potaz také to, co politici udělali pro efektivní a transparentní hospodaření a co v tomto směru nabízejí,“ dodává Karlický.

Kampaň bude probíhat v on-line i off-line prostředí, na web bude lákat bannerová reklama a sociální sítě, ale i stovky plakátů ve velkých i malých městech. Do dvou milionů domácností budou rozeslány letáky se souhrnnými daty. Kampaň není financovaná ze státních prostředků, ale primárně z darů od soukromých dárců a podporovatelů. Pro maximální transparentnost se zastřešující organizace Rekonstrukce státu Frank Bold zaregistrovala jako třetí osoba u ÚDHPSH.