Skvěle zvládnutá realizace obchodů Footshop určeného nejen k nakupování od Moris design

Pokračujeme v cestě úspěšného rebrandingu nejen v Čechách, ale i v dalších zemích Evropy. Fantastické nakupování a unikátní designový vzhled, to je Footshop s novou vizuální identitou, která je jasně rozeznatelná a odlišná od ostatních. Velmi zajímavě vyřešený koncept v kombinaci černé a bílé barvy s novou vizuální identitou, který posouvá značku do prémiového „fashion“ sektoru.

ÚSPĚŠNÝ ZAČÁTEK OBCHODŮ

Náš tým skvěle zvládl začátek úspěšné cesty, kdy jsme v roce 2019 realizovali obchod v rumunské Bukurešti. Designově řešené prvky, jako je bílé kolo nebo interiérová světla, dodávají obchodu správnou unikátnost. Dostatek prostoru pro vystavené produkty jen doplňuje prémiovou atmosféru celého obchodu. Správně nastavený in‑store design je totiž velmi účinným nástrojem v místě prodeje a vždy se projeví nárůstem tržeb. Na začátku bylo velké plánování a několik

strategických schůzek, ale díky bezvadné souhře Moris design a Foothsop vše dopadlo na jedničku. Z naší práce byli všichni tak nadšeni, že pro nás zaměstnanci Footshopu v Bukurešti natočili i famózní video. Pro nás to bylo největší poděkování.

Footshop Bukurešť není ale jen prodejna obuvi. Je to multifunkční prostor, kde si jakoby mimochodem můžete koupit limitované edice kultovních sneakers světových značek a od známých designéru.

Nejde tu jen o tenisky, jde i o design, umění, sběratelství a společenský status. Zákazníci jsou převážně mladí a vyžadují hodně. V prostorách se pravidelně konají výstavy umění, vernisáže i divoké party. Tomu je celý prostor dokonale přizpůsoben. Část regálů je pohyblivá a umožňuje přetvoření prodejny na hudební klub. Prostor bývalé cukrárny jsme zrekonstruovali s důrazem na zachování genia loci. Použité materiály byly zvoleny tak, aby splňovaly nejpřísnější kritéria kvality. Bezešvé jekly, neviditelné sváry, kalená skla se specifickým zaleštěním hran. Pokladní pult a pult pro 3D tiskárnu jsme postavili až na místě z italských černých luxfer. Ve druhém podlaží je výstavní prostor a VIP lounge poskytující výhled na dominantní lustr od společnosti Lasvit.

Zdroj: Moris design

NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA

Footshop má dnes již několik kamenných poboček v evropských metropolích. Díky skvěle odvedené realizaci v roce 2019 jsme se mohli vrhnout i nově na plánovaný rebranding obchodů po celé Evropě, který navazoval na nové logo Footshopu.

Jistě se ptáte, jak je možné řešit rebranding z Prahy i pro evropské obchody? Naše firma realizuje in‑store design nejen v Čechách, ale úspěšně prakticky po celé Evropě a dnes i včetně kompletních stavebních prací. A v případě obchodů Footshop se povedlo jako vždy na jedničku. Veškeré prodejny byly předány včas a na 107 procent. Jednoduše řečeno, našim klientům jsme dali opět něco navíc. A že je naše cesta úspěšná, dokazuje fakt, že již máme za sebou čtyři rebrandované prodejny s novou vizuální identitou na Slovensku v Bratislavě, v Maďarsku

v Budapešti a další dvě v Praze, v Holešovicích a v centru Na Příkopě. A to vše díky správnému nastavení celého procesu rebrandingu a skvělé práci celého našeho týmu a to nemluvím jen o projektových manažerech, ale i lidech z výroby a o našem realizačním týmu, který vše instaloval. Nový koncept se vtiskne do tváře všem Footshop prodejnám v Evropě a vždy, když vstoupíte do prodejny, vybavíte si, že na začátku celého rebrandingu stála naše společnost Moris design. Tak

přejeme hezké nakupování.