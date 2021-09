První ročník roadshow se uskuteční v osmi městech po celém Česku. Značka představí novinky v oblasti alternativních pohonů. Akci zajišťuje agentura Next Level.



„Dnešní doba se mění, a to velice rychle v mnoha směrech a mění se obecně i přístup k informacím. Každý má možnost je získat, aniž by kohokoli osobně oslovil. Osobní zkušenost zůstává ale stále nepřenosná. A pokud jde o nákup nejdražšího spotřebního zboží, kterým automobil jednoznačně je, zde je ta osobní zkušenost téměř nezbytná. Proto v době, kdy přicházíme na trh postupně s naší novou nabídkou elektrifikovaných pohonů s označením E-Tech, nabídneme nejširší veřejnost i možnost si tuto technologii vyzkoušet. Současně uvádíme náš nový model v pro nás novém segmentu SUV coupé Renault Arkana, který je jakousi vlajkovou lodí naší technologie E-Tech hybrid. A právě i tento model na naší roadshow pod názvem E-Tech tour 2021 představíme,“ Zdeněk Grunt, generální ředitel společnosti Renault Česká republika.

Až tři vozy za jeden den

Na každé zastávce E-Tech tour 2021 si budou moci návštěvníci vyzkoušet kompletní modelovou řadu Renault E-Tech a všechny hybridní, plug-in hybridní i čistě elektrické pohony. Společnost jim bude dělat tým zkušených lektorů, kteří zájemcům o jízdu vše ochotně vysvětlí a pomocí speciálního softwaru vyhodnotí předváděcí jízdu (jízdní čas strávený na elektřinu, úspora paliva a emisí apod.) Návštěvníci budou mít k dispozici modelovou řadu E-Tech, která zahrnuje následující modely: Arkana E-Tech hybrid, Clio E-Tech hybrid, Mégane Grandtour E-Tech plug-in hybrid, Zoe E-Tech 100% electric a Twizy E-Tech 100% electric.

Předváděcí jízdy se uskuteční v každé lokaci v časovém rozmezí do 10:00 do 19:00 s tím, že poslední jízda začíná v 18:30. Každý účastník si může vyzkoušet až 3 vozy, aby měl šanci se seznámit se všemi typy pohonů. Na místě bude drobné občerstvení, drobné dárky a možnost tzv. detailingu vozidla návštěvníka (umytí skel, světel, pneumatik a poznávací značky).