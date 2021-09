Vedení českého Rohlíku se od října ujme Olin Novák, jeden z nejzkušenějších manažerů Rohlik Group, který vystřídá v pozici CEO Petra Pavlíka.

V Rohlíku je Novák čtvrtým rokem, stojí za dosavadním růstem společnosti a je jedním z předních tvůrců kultury společnosti zaměřené na kvalitní jídlo, skvělé služby pro zákazníky a rychlé inovace. Jmenování nového českého CEO přichází v důležitém období pro Rohlik Group poté, co skupina úspěšně expanduje do zahraničí, na což získala 290 milionů eur od investorů, kteří hodnotu Rohlik Group ohodnotili na více než jednu miliardu eur. Po předchozím spuštění v Maďarsku a Rakousku vstoupil v srpnu Rohlík i na německý trh. V blízké budoucnosti bude společnost expandovat do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska

Olin Novák tým Rohlíku posílil v září 2018, kdy nastoupil do čela českého marketingového týmu, kde měl na starosti i oddělení nákupu a dodavatelské řetězce. Po dvou letech se přesunul na pozici Group CCO, kterou zastával doposud a kde předával své bohaté zkušenosti z českého Rohlíku do maďarského (Kifli.hu), rakouského (Gurkerl.at) a německého týmu (Knuspr.de). Před působením v Rohlíku pracoval Olin sedm let v Tescu, kde řídil marketing pro celou střední Evropu. Kariéru pak začínal ve společnosti Procter & Gamble, kde působil mimo jiné na centrále v Ženevě.

„Před třemi roky jsem si Rohlík vybral pro jeho unikátní přístup ke zlepšování služeb pro zákazníky. Do funkce komerčního ředitele skupiny jsem přišel, abych naši nabídku skvělého jídla dál rozšířil, a to na všech trzích, kde Rohlík Group působí. Kvalita našeho sortimentu je klíčovou součástí spokojenosti našich zákazníků. Na tom chci i nadále stavět, tak aby Rohlík byl pro co nejvíc zákazníků jejich nejoblíbenějším místem pro pravidelné nákupy. Těším na to, jak svoje dosavadní zkušenosti z Rohlíku využiju k dalšímu růstu našeho českého byznysu a k dalšímu zlepšování našich služeb,” uvedl Novák.

„Spojuje nás stejná vize, jak by měl vypadat internetový obchod budoucnosti. Olin je prvotřídní talent. Vím, že bude každý den pracovat na zdokonalování firmy a vyhledávat nové příležitosti pro další růst, který má Rohlík před sebou,” dodal zakladatel Rohlik Group Tomáš Čupr.