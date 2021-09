Po sedmi letech dochází ke změně na nejvyšší pozici ve společnosti McDonald’s ČR a SK. Tomasze Rogacze střídá na postu generálního ředitele Dan Camp, který ve společnosti působí již více než třicet let, do této chvíle se soustředil na trh v USA. Ve funkci střídá Tomasze Rogacze.

Ve společnosti působí Dan Camp již více než třicet let, do této chvíle se soustředil na trh v USA. Do České republiky přichází z pozice Operations Officer pro nově vytvořený Long Beach Field Office. Na té byl zodpovědný například za prodej a cash flow, řízení operací a franšízingu a partnerství s franšízanty, kteří provozují přibližně 650 restaurací.

„Opravdu velmi se těším na to, až se připojím k místnímu týmu, našim partnerským franšízantům a dodavatelům v České republice a na Slovensku. Přináším mnoho zkušeností ze Spojených států amerických a věřím, že společně můžeme tuto značku posunout o krok dále. Podpora a rozvoj talentů jsou pro mě velmi důležité a věřím, že jich zde pro další vývoj podniku najdu v mnoho, přičemž McDonald’s i nadále zůstane silným a starostlivým partnerem pro společnost i životní prostředí,“ říká Dan Camp, nový generální ředitel McDonald’s pro Českou republiku a Slovensko.

Během více než 30 let ve společnosti McDonald’s pracoval Dan Camp v mnoha restauracích, z řadového zaměstnance se vypracoval přes vedoucí a konzultantskou pozici až k vedení týmu profesorů na univerzitě Hamburger v Chicagu, dále řídil marketingové a operační projekty pro velké oblasti na pozici Field Service Managera a Director of Operations. Vedl také Project management tým a nakonec se vypracoval až na pozici Operation Officer pro jihozápad Spojených států.

Dan Camp nově nastupuje na pozici generálního ředitele McDonald’s pro Českou a Slovenskou republiku. Střídá tak Tomasze Rogacze, který se po sedmi letech vrací do rodného Polska na pozici Senior Director Restaurant Developer, na níž bude mít na starosti provoz zdejších restaurací sítě McDonald’s a jejich růst v rámci lokálního trhu.