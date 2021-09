Nově vzniklá divize e-commerce se bude orientovat na rozvoj platformy, která umožní uživatelům nakupovat přímo na Seznam.cz. Současně bude sloužit jako další prodejní kanál, přes který mohou klienti české internetové jedničky oslovit miliony lidí.

„Oblasti e-commerce se v posledních letech extrémně daří a my bychom této skutečnosti rádi využili a maximálně vytěžili to, co nabízí. Zprostředkování obchodu na internetu má velký výnosový potenciál a je jedním z klíčových míst, kde se online aktivita uživatelů odehrává. Jsme přesvědčeni, že v budoucnu bude tento trend ještě posilovat a Seznam rozhodně nemůže zůstat pozadu. Naopak musí být schopný konkurovat silným globálním hráčům,“ komentuje rozhodnutí oddělit e-commerce služby do samostatné divize Lukáš Behúň.

V divizi E-commerce budou vznikat projekty, které uživatelům umožní nejen vyhledávat nejvýhodnější nákupní nabídky, ale své nákupy přímo realizovat. „Je tedy potřeba, aby vybrané služby z našeho portfolia zaměřené na e-commerce získaly v rámci naší celofiremní agendy a strategie postavení odpovídající našim záměrům a očekáváním,“ doplňuje Behúň.

Lukáš Behúň působí v Seznamu od listopadu 2016, kdy začínal na pozici produktového manažera Zboží.cz. Od července 2018 pak byl zodpovědný za produktové směřování celé služby. Svou kariéru začínal Behúň jako business analytik ve firmě 3A.cz, od roku 2013 se pak začal věnovat produktovému návrhu, především pro klienty v retailu a e-commerce.