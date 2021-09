Po startu nového webu a spuštění vlastního rezervačního systému přicházejí Amazing Places s první video kampaní od agentury Jinej Gang.

„V těchto dnech slavíme sedmé narozeniny. Po celou dobu se snažíme bavit nejen sebe, ale i naše zákazníky, fanoušky a příznivce. Inspiraci na kouzelná místa nabízíme, věřím, zajímavou a neotřelou formou, ve které se vtipu a humoru nebráníme. A právě to, že nic nebereme moc vážně a jde nám především o zábavu a pohodu, ukazuje i pojetí našeho prvního reklamního spotu. Všem chceme ukázat, že jsme tady,“ v jasné narážce na první slova video spotu vysvětluje Petr Kotík, zakladatel projektu Amazing Places.

Když je to Amazing, tak nechceš odjet

Zatímco úvodní slova „Jsme tady!“ v klipu vyřkne herečka Veronika Arichteva, ta poslední zaznějí od Bisera Arichteva, který se kromě své herecké role chopil rovněž režisérské taktovky. V prostředí luxusního srubu Líny nedaleko Mladé Boleslavi přivedl na svět spot, za jehož námětem stojí tři kreativci z agentury Jinej Gang. Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník.

„Práce pro Amazing Places je velká zábava. Petr Kotík a jeho tým nejsou žádní korporátní úředníčci, ale lidé, kteří svým projektem žijí, milují ho a je to na výsledku jejich práce znát. Jen tak někoho si do svého výběru nepustí. Přesto jsou schopni velkého nadhledu a nadsázky,“ říká Ondřej Hübl, vedoucí centra zábavy a vzdělávání z agentury Jinej Gang, a dodává: „Máte skvělý produkt: citlivě a profesionálně vybraná kouzelná místa nejen v Česku a od klienta cítíte chuť a odhodlání natočit i výjimečnou a vtipnou reklamu. Pak už to jde snadno. Představili jsme si situaci, kdy jste na jednom z dechberoucích míst a najednou vám rezervace končí. Co uděláte? Vymysleli jsme si rodinu, která pomocí skvělých skrýší a kamufláží na takovém místě žije, i když by už dávno měla odjet. A do této situace přijede krásná Veronika Arichteva. Zápletka je tady a výsledek ať posoudí diváci.“

Vedle Veroniky Arichtevy ve spotu vystupují Klára Oltová a Jakub Žáček, kterým sekundují Anna Vítková a Oliver Olt v úloze dětí.

„Musím říct, že mě na první dobrou oslovil vtipný nápad. Má osobitý humor a nadsázku. Odvyprávět krátký příběh na ploše několika sekund je sice jiné než to, co obvykle dělám ve svých seriálech, ale cíl je stejný. Chci, aby byl příběh srozumitelný, měl atmosféru a současně diváky udržel a bavil. Dost jsem si to užil. I to, že jsem po čase zase točil se svou ženou Veronikou a skvělým týmem AdKolektivu, v jejichž produkci spoty vznikly,“ komentuje svou režisérkou úlohu Biser Arichtev.

Spot je určen především pro online prostředí, ale diváci ho budou moci spatřit i v českých kinech. Video kampaň startuje 29. září. „Podpora poběží během celého podzimu. Bude spojena s naším novým webem a rezervačním systémem. Máme připraveny různé stopáže i několik bumperů. Počítáme s maximálním využitím našich kanálů na sociálních sítích Instagram, Facebook a samozřejmě YouTube,“ přibližuje cílení kampaně Klára Honzíková, která má v Amazing Places na starosti marketing.

Spot dostal prostor i v printu; druhé číslo magazínu Amazing, vlastního časopisu projektu Amazing Places, které vyšlo 22. září, nabízí čtenářům fotoreportáž z natáčení.

Vyjma toho vznikl i film o filmu, který navazuje na motiv kampaně, kde se všichni ukrývají. I tady stojí za kreativní pojetím agentura Jinej Gang a diváci v něm kromě již zmíněných hereckých tváří uvidí také zakladatele Amazing Places Petra Kotíka.