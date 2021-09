Vedení marketingové agentury senseZOOM posiluje Martin Březina, který od července zastává pozici managing director. V čele agentury střídá spolumajitele agentury Hynka Bartíka, který se nadále bude věnovat především aktivitám v česko-slovenské fintech investiční platformě Crowdberry, která získala v agentuře většinový podíl na začátku tohoto roku.

Martin Březina je nově zodpovědný za strategický a obchodní rozvoj agentury, a to v oblasti zajištění outsourcingu marketingu a komunikace. „Budoucnost vidím ve sdílení týmů a služeb, a to i v oblasti marketingu a komunikace. Proto mě oslovila možnost rozvíjel nastavený koncept agentury senseZOOM, která již v duchu plug&play zastřešuje marketing u mezinárodních i lokálních klientů,“ uvádí Martin Březina.

Ve světě marketingu a komunikace se Martin Březina pohybuje přes 20 let. Mimo jiné se podílel z pozice ředitele marketingu na propojení společností Atlas.cz a Centrum.cz, spoluzakládat a šest let vedl komunikační agenturu Bon Media (projekty Pronájemlidi.cz a Walkingboard). Posledních šest let působil ve společnosti Bayer na pozici Marketing Coordinator. Do agentury přichází po krátkém působení ve společnosti Avon Cosmetics, kde zastával roli PR Supervisor – Corporate PR & CSR CZ/SK.

„SenseZOOM již čtyři roky poskytuje firmám profesionální marketingové zázemí. Zároveň od svého počátku, jako integrální součást společnosti Crowdberry, pomáhá budovat unikátní firmu, která umožňuje soukromým investorům spoluvlastnit rostoucí české a slovenské společnosti a mění způsob, jak tyto firmy mohou financovat své podnikání. Martin nám perfektně zapadá do modelu propojujícího investory, partnery a firmy. Přinese velkou přidanou hodnotu klientům senseZOOM, zúročí zkušenosti z budování a vedení agentury a přinese zkušenosti z komunikace a PR firmám z portfolia a ekosystému Crowdberry. Jde o spojení, které zvýší hodnotu naší práce pro naše klienty, tým ale i partnery,“ dodává Hynek Bartík, partner v Crowdberry a zakladatel agentury senseZOOM.

SenseZOOM je plug-and-play marketingová firma poskytující od roku 2017 služby marketingového outsourcingu. Na rozdíl od klasických agentur se specializuje na kompletní zastřešení marketingu. Pro klienty zajišťuje vše od stanovení strategie přes realizaci po vybudování dodavatelského řetězce, přičemž všechny marketingové procesy dokáže i sama řídit. Společnost postaví klientovi tým expertů na míru a flexibilně jej podle potřeb obměňuje. Hlavními pilíři SenseZOOM jsou blízkost klientovi a úzká spolupráce se všemi odděleními firmy, díky čemuž dokáže zajistit služby v agenturní kvalitě, a to na úrovni interního týmu. Od roku 2020 je součástí senseZOOM i vlastní grafické studio Prime.