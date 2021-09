Český miliardář Daniel Křetínský koupil zhruba pětiprocentní podíl ve francouzské televizní společnosti TF1, informovala agentura Reuters.

Křetínský, který vybudoval jednu z největších evropských energetických skupin (EPH), má například podíly v deníku Le Monde, francouzském supermarketu Casio a v britském Sainsbury.

V úterním rozhovoru s francouzským deníkem Les Echos sdělil z pozice minoritního akcionáře, že souhlasí s tím, aby se TF1 spojila s konkurenční M6 (Métropole Télévision), protože by to vedlo ke kvalitnějšímu obsahu pro diváky. Francouzský antimonopolní úřad má o fúzi rozhodnout do léta 2022.

Mezi další investice z portfolia lucemburské Vesa Equity, kterou vlastní Křetínský s Patrikem Tkáčem, patří například 16procentní podíl v britské Royal Mail, podíly v německém řetězci Metro AG a prodejci sportovního oblečení a tenisek Foot Locker.

Podle časopisu Forbes byl Křetínský v roce 2021 třetím nejbohatším Čechem.