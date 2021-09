Věrnost zákazníků je svatým grálem marketingu. Zákazník, který se pravidelně do e-shopu vrací, nakupuje, šíří povědomí o značce mezi své známé a rodinu, je hrncem zlata na konci duhy.

Proto investujeme mnoho ze svého času a rozpočtů nejen do akvizice zákazníků, ale i do mechanik a nástrojů, kterými zákazníkům zprostředkujeme co nejlepší nákupní zážitek a motivujeme jej k opakovaným nákupům. Jedním z nich je i gamifikace.

Gamifikaci můžeme definovat jako zapojení prvků her a herních principů v neherním kontextu. Tedy například při nakupování. Může nám to připadat dětinské, ale uznejme, že v každém z nás stále dřímá touha hrát si a soutěžit. Gamifikace je zároveň snadným a efektivním způsobem, jak zjednodušit cestu zákazníka nákupním procesem – s malým úsilím a závěrečnou odměnou. Vyvolává silné emoce, protože využívá chuť soutěžit a zlepšovat se.

Gamifikace v praxi

Přemýšlíte, jak podpořit hravost a soutěživost zákazníků na webu vašeho e-shopu? Inspirujte se několika nápady.

Kolo štěstí – Klasickou ukázkou gamifikace je vyskakovací okno s kolem štěstí, kde si zákazník může vytočit slevu. Lze jej ale zobrazovat i neregistrovaným zákazníkům a umožnit jim hru po zadání e-mailové adresy. Získáte tak skvělý zdroj nových kontaktů. Například e-commerce platforma WooCommerce nabízí „kolo štěstí“ jako hotový jako widget pro e-shopy, které jsou na tomto systému provozovány.



– Klasickou ukázkou gamifikace je vyskakovací okno s kolem štěstí, kde si zákazník může vytočit slevu. Lze jej ale zobrazovat i neregistrovaným zákazníkům a umožnit jim hru po zadání e-mailové adresy. Získáte tak skvělý zdroj nových kontaktů. Například e-commerce platforma WooCommerce nabízí „kolo štěstí“ jako hotový jako widget pro e-shopy, které jsou na tomto systému provozovány. Pomeranče, třešně, zvonečky – aneb neškodný jednoruký bandita. Pomocí jednoduchého doplňku můžete nechat své zákazníky vytočit si denní příděl bonusových bodů. Zákazníky tak motivujete ke každodenní návštěvě vašeho e-shopu, kde je může upoutat i zboží z akční nabídky.



– aneb neškodný jednoruký bandita. Pomocí jednoduchého doplňku můžete nechat své zákazníky vytočit si denní příděl bonusových bodů. Zákazníky tak motivujete ke každodenní návštěvě vašeho e-shopu, kde je může upoutat i zboží z akční nabídky. Něco za něco – přímé doporučení je bez debaty nejlepší referencí. Když svým spokojeným zákazníkům nabídnete drobnou odměnu, rádi vás doporučí svým známým.



– přímé doporučení je bez debaty nejlepší referencí. Když svým spokojeným zákazníkům nabídnete drobnou odměnu, rádi vás doporučí svým známým. Hrajeme si v konfigurátoru – vyzkoušejte si brýle v e-shopu. Společnost Zenni Opticals spustila před lety na svých stránkách konfigurátor obrouček využívající webkameru nebo možnost nahrát vlastní fotografii. Ke snímkům s různými obroučkami lze vytvořit anketu a sdílet ji na sociálních sítích. Jinými slovy – můžete nechat rozhodnout vaše přátele, které brýle vám opravdu sluší. A výsledek? Za první rok konfigurátor generoval příjmy přes 1 milion dolarů, když podpořil neuvěřitelných 29 500 přímých konverzí.

Jak na to?

Chtěli byste ve vašem e-shopu použít herní prvky? Tak pamatujte, že pro gamifikaci by mělo platit několik základních pravidel:

Zaměřte gamifikaci více na zábavu než na propagaci produktu. Propagace produktu by měla být výsledkem a nikoli jediným účelem gamifikace. Z herního prvku by na první pohled neměla sálat snaha vydělat.



Soustřeďte se na vytváření nezapomenutelných nákupních zážitků, ale vždy s ohledem na vaše produkty. Vaši zákazníci odměňují vynalézavost a kreativitu odlišně – na některé platí kolo štěstí, jiní ocení věrnostní program s odměnami.



Nesnažte se příliš prodávat – nejprve zákazníky bavte, ale k uskutečnění nákupu je netlačte.



Jasně definujte cíle a pravidla gamifikace. Dělejte soutěže co nejjednodušší, se snadno pochopitelnými pravidly. Hry typu „ještě přidejte sdílení a lajk na Facebooku, pak vám pošleme další hádanku do e-mailu a vy telefonem pošlete kód…“ nefungují a už nikdy nebudou. Doba je rychlá a přeje jednoduchosti.



Nesnažte se gamifikovat aktivity, které na konci nepřinesou zákazníkům nějakou odměnu či výhodu. Vážně, nezkoušejte to. Na hraní her pro zábavu tu máme PlayStation a Xbox. Vaše investice nebude vyvážena plánovaným efektem a zákazníci budou zklamaní.



Gamifikace nesmí krýt špatný produkt nebo službu. Citujme komentář z článku o gamifikaci na jednom zahraničním webu: „Gamifikace je jako poleva na dortu. Když dort nechutná dobře, poleva ho nezachrání.“

Zajímají vás možnosti gamifikace a rádi byste herními prvky podpořili aktivitu zákazníků vašeho e-shopu? Kontaktujte nás a můžeme se společně pobavit o možnostech zlepšení nákupních zážitků vašich zákazníků a posílení jejich loajality. Pokud zvažujete gamifikaci ve vašem e-shopu a rádi byste se nezávazně poradili, ozvěte se nám na [email protected], nebo navštivte náš web Sprinx.com.