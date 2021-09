Celosvětová konference Forum 2000, která každoročně v odkazu Václava Havla připomíná důležitost demokratických hodnot, spouští komunikační kampaň k letošnímu jubilejnímu 25. ročníku konference.

Konference nazvaná What Now? Bulding back democratically se uskuteční ve dnech 10. až 12. října a již druhým rokem proběhne částečně online. Kampaň, připomínající důležitost svobody slova, vznikla ve spolupráci s VCCP. Téma letošního ročníku reaguje na vstup společnosti do postkoronavirového období a pokládá si otázku, jak pandemie ovlivnila demokratické hodnoty a jak nejlépe čelit současným i budoucím výzvám, které přinesla.

Kampaň jako každý rok připravila v rámci pro bono aktivit agentura VCCP. „Největší silou demokracie je svoboda projevu. Právě té jsme chtěli dát v kampani hlavní roli, a ztvárnili jsme tak hlas demokracie jako klíčový prvek kampaně,“ popisuje vznik myšlenky Art Director VCCP Marek Farkaš. Kreativní exekuce připomínají slova, která zazněla z úst řečníků na konferenci v dřívějších letech – Václava Havla, dalajlamy, jemenské političky a bojovnice za lidská práva Tawakkol Karman a hong-kongského aktivisty Jushuy Wonga.

Kampaň poběží v České televizi od 15. září.