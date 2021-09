Zdá se až neuvěřitelné, že začátky agentury Dorland v roce 1991 jsou spojeny s pronajatým bytem a pouhými šesti zaměstnanci včetně majitele.

„I proto dělali všichni kolegové vše, co bylo zrovna třeba, a to s využitím jediného počítače Macintosh, auta a faxu,“ říká Renata Svatková, account manažerka agentury, která letos slaví 30 let.

Vzpomínáte na prvního klienta?

Jedním z našich prvních klientů byla Dobrá voda. Byli jsme to my, kdo jí dal tvář a zahájil její propagaci. Jsme opravdu hrdí na to, že jsme se podíleli na úspěchu jedné z nejznámějších značek v segmentu od samého počátku. Agentura samotná patřila od svého vzniku k nejvýznamnějším na trhu. Dorland byl jedním ze zakládajících členů Asociace reklamních agentur, jež se později transformovala do Asociace komunikačních agentur.

Jak se za třicet let trh proměnil?

Devadesátá léta byla obdobím boomu, kdy se trh učil s reklamou a marketingem vůbec pracovat a využívat jejich potenciál pro obchodní úspěchy. Byli jsme nadšenci, kteří reklamou doslova žili. Zrovna začínaly mobilní telefony, jejichž nošení vyžadovalo i trochu fyzické síly a signál skutečně nebyl k dispozici všude. Na jednu stranu to byl velký pokrok, na druhou ale ztráta soukromí. V novém tisíciletí začal rozvoj internetu. Do reklamního byznysu vstupoval jen po malých krůčcích a zprvu ho využívali jen ti nejodvážnější. Postupně ale začal nabírat na síle a v současnosti se velká část investic nejen našich klientů přesouvá právě sem. Umíme pracovat s množstvím relevantních dat, která jsou dnes při přípravě kampaní naprosto nezbytná. Právě data a pružnost online kampaně vnímám jako největší posun od doby agenturních počátků.

Jak se změnila za tu dobu agentura?

Především v používání moderních technologií a nutnosti pružně reagovat na komunikační trendy. Vše se podstatně zrychlilo. Jediné, co snad zůstává, je, že Dorland funguje na bázi spolupráce a využití potenciálu a zkušeností lidí napříč generacemi. I díky tomu se nám stále daří vychovávat další a další kvalitní marketingové odborníky.